EN VIVO I Paraguay vs. Australia por la última fecha del Grupo por Teleamazonas

La selección de Paraguay y su par de Australia disputan este jueves 25 de junio un encuentro definitorio en el marco de la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial 2026. Con el combinado anfitrión de Estados Unidos ya clasificado a los dieciseisavos de final tras sumar puntaje perfecto, este cruce directo representa una auténtica final para ambas escuadras, ya que ambas llegan igualadas con tres unidades en la tabla de posiciones producto de sus respectivos triunfos ante Turquía y caídas frente al conjunto norteamericano.

El compromiso, programado para las 21:00 horas en el huso horario de Ecuador, Perú y Colombia (23:00 de Argentina y 22:00 de Asunción), se escenifica sobre el césped del San Francisco Bay Area Stadium en Santa Clara, California. Debido a los criterios de desempate del certamen, a los dirigidos por el estratega argentino Gustavo Alfaro únicamente les sirve obtener la victoria si desean amarrar el segundo puesto de forma matemática, mientras que al cuadro de los "Socceroos" les basta con rescatar un empate gracias a su mejor saldo en la diferencia de goles general.

Tácticamente, la "Albirroja" salta al campo con una estructura sumamente sólida conformada por una línea de cinco defensores, liderada por el experimentado zaguero Omar Alderete y apuntalada en la zona de gestación por el talento del joven Julio Enciso junto al despliegue de Diego Gómez. Por contraparte, el seleccionador australiano Tony Popovic confía en un esquema dinámico de tres centrales y carrileros de largo recorrido, proyectando la imponente presencia física del defensor Harry Souttar para neutralizar el juego aéreo sudamericano e intentar lastimar de contragolpe.