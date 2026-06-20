Los nuevos parches del Mundial reconocen el debut, la trayectoria y los logros de los futbolistas

Los aficionados han notado un detalle diferente en las camisetas del Mundial 2026. Además del tradicional parche del torneo, algunos futbolistas lucen insignias especiales en la manga que distinguen hitos de sus carreras, una de las novedades implementadas por la FIFA para esta edición.

La iniciativa busca reconocer la trayectoria y los logros individuales de los jugadores, además de ofrecer un nuevo elemento de identificación para los aficionados y coleccionistas. Los distintivos forman parte del programa oficial desarrollado por FIFA junto con sus socios comerciales para el torneo.

Un parche para cada logro

Todos los jugadores llevan el parche oficial del Mundial, pero algunos reciben distintivos adicionales de acuerdo con su historial en la competencia.

Uno de ellos es el Parche de Debut, destinado a quienes disputan por primera vez una Copa del Mundo. El emblema identifica a los futbolistas que viven su estreno en la máxima cita del fútbol.

Parche de Debut FIFA

Otro es el Parche de Leyenda, reservado para quienes alcanzan cinco o más participaciones mundialistas, un reconocimiento a una trayectoria excepcional en el torneo.

Parche de leyenda FIFA

Reconocimiento a los mejores del Mundial

Los jugadores que obtuvieron premios individuales en ediciones anteriores también lucen parches especiales.

Quienes ganaron la Bota de Oro portan un distintivo alusivo al máximo goleador del torneo, mientras que los arqueros distinguidos con el Guante de Oro llevan una insignia específica que recuerda ese reconocimiento.

Parche Bota de Oro AFP

También para los campeones

Además de los parches individuales, las selecciones campeonas del mundo utilizan una versión especial del emblema oficial del torneo, con acabado dorado, como reconocimiento a su condición de campeonas mundiales.

Parche campeones mundiales AFP

Una novedad para esta edición

Aunque los parches identificativos ya habían aparecido de manera puntual en algunos torneos organizados por FIFA, el Mundial 2026 marca la incorporación de un sistema más amplio de distintivos para resaltar la historia de los futbolistas y añadir un componente visual que permita identificar de inmediato a debutantes, jugadores históricos y ganadores de premios individuales.