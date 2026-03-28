Ronald Koeman ya prepara a la ‘Naranja Mecánica’ para el duelo frente a Ecuador

El seleccionador de fútbol de los Países Bajos, Ronald Koeman (centro), habla con Virgil van Dijk (izq.) y Denzel Dumfries (der.) durante una sesión de entrenamiento en Zeist.

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, lideró la sesión de entrenamientos de sus dirigidos este sábado 28 de marzo de 2026 en el campus de la KNVB en Zeist, situado en una zona boscosa en la provincia de Utrecht, centro del país, en donde prepara la táctica neerlandesa de cara al próximo partido amistoso contra la Selección de Ecuador.

La ‘Naranja Mecánica’ viene de superar 2-1 a Noruega en el Johan Cruijff Arena, el pasado viernes 27 de marzo de 2026, tras una emocionante remontada lograda gracias a los goles de Virgil van Dijk y Tijani Reijnders. El combinado ‘vikingo’, en cambio, no pudo contar con sus estrellas Erling Haaland ni Martin Odegaard, y cayeron derrotados luego de casi año y medio, después de ser la sensación de la fase de clasificación para el Mundial 2026 bajo el mando de su DT, Staale Solbakken.

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Uno de los jugadores que más llama la atención en el seleccionado de Koeman es el joven centrocampista Kees Smit, de 20 años, quien es pretendido por varios de los clubes grandes de Europa; sin embargo, su debut frente a Noruega fue calificado como decepcionante por ex seleccionados de su país, en una crítica que lo pone lejos de los 60 millones de euros que pide el AZ Alkmaar por él.

Smit ocupó el puesto del lesionado Frenkie de Jong y la comparación no le resultó favorable, ya que tuvo el peor promedio de pases del equipo, algo que él mismo crítico: “La gente espera mucho de mí. Intento estar a la altura. Podría haberlo hecho un poco mejor. Me costó acostumbrarme, pero al final creo que estuve bien”, dijo al final del partido.

“Me decepcionó un poco. No puede jugar como De Jong, no empezó bien, no ganó los duelos y su primer pase lo falló”, dijo Pierre van Hooijdonk, ex futbolista neerlandés y actual analista de la cadena NOS. El ex seleccionado Rafael van der Vaart fue más comprensivo: “cometió pocos errores. Tuvo poco contacto con el balón, lo que dificultó las cosas. Fue un partido lento y sin mucha fluidez. Culpo más al equipo de que Smit no brillara”.

Koeman, por su parte, salió al paso para defender a su jugador. “Tengo curiosidad de ver cómo se desempeña en la selección y eso no se puede juzgar por un solo partido porque es un jugador joven y con mucho talento”.

Para medir a los ecuatorianos el próximo martes 31 de marzo en el Philips Stadion de Eindhoven, con transmisión de Teleamazonas en diferido a partir de las 16:00, la ‘Naranja Mecánica’ posiblemente forme con: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk y Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Kees Smit y Teun Koopmeiners; Cody Gakpo y Donyell Malen.

Países Bajos debutará el 14 de junio en el Mundial 2026 ante Japón en Arlington (Texas) por el Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA, en un grupo que lo comparte junto a Túnez y un rival a determinar entre Suecia o Polonia.