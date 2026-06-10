¿Por qué la Selección de Ecuador ha cambiado los horarios de los entrenamientos en EE.UU.?

La Selección de Ecuador ha modificado su cronograma de actividdades en Columbus, Ohio, debido a varias razonas. Ante el pronóstico del clima que amenazaba la planificación de este miércoles 10 de junio, el cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece decidió adelantar la práctica matutina para las 09:00, permitiendo que el plantel trabajara con normalidad y ha resguardo en el complejo del Columbus Crew antes de que empeoraran las condiciones climáticas.

Este ajuste es parte de los últimos preparativos de La Tri en territorio estadounidense previo a su esperado debut en el Mundial 2026. Según el reporte de la FEF también se tenía previsto una actividad de producción de material como videos y fotos con personal de la FIFA.

Tras cerrar sus trabajos en Ohio, el sábado el equipo se trasladará a Filadelfia para enfrentar este domingo 14 de junio a Costa de Marfil, en un encuentro que se podrá disfrutar a través de la señal de Teleamazonas, la casa donde late la pasión del fútbol, y que marcará el rumbo del combinado nacional en el Grupo L.

Más allá del imprevisto meteorológico, las noticias son sumamente positivas para el cuerpo técnico, ya que figuras clave como Enner Valencia, Willian Pacho y Kevin Rodríguez entrenan a la par del resto de convocados. Contar con el plantel completo y recuperado será fundamental para mitigar el desgaste logístico que se avecina, pues Ecuador es una de las selecciones que más kilómetros recorrerá durante la fase de grupos, sumando kilómetros de viaje entre sus distintas sedes.