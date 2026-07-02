Multicines y CJ 4DPLEX consolidan el éxito de la primera sala SCREENX en Ecuador con récords de asistencia

CJ 4DPLEX, productor líder mundial de formatos cinematográficos premium y tecnologías para cine, junto a Multicines, celebran el exitoso debut de la innovadora sala SCREENX en Multicines Scala.

Tras su reciente apertura, este nuevo formato ha cautivado al público ecuatoriano, consolidando un hito histórico al registrar más del 75% de ocupación en los fines de semana de estreno, durante las proyecciones de los esperadas películas de Michael y Super Mario Galaxy.

La respuesta de la audiencia confirma el enorme atractivo de esta tecnología de vanguardia, que marca la llegada de la primera pantalla de su tipo en el país y redefine por completo la experiencia de ir al cine en Ecuador.

La clave de este éxito radica en la tecnología de multi-proyección de SCREENX, la cual expande las escenas de la película más allá de la pantalla central para envolver a los espectadores en una vista panorámica de 270 grados.

Al proyectar secuencias visuales clave en las paredes laterales de la sala de forma perfectamente sincronizada, el formato rompe los límites tradicionales del cine. El resultado es un entorno dinámico y profundamente inmersivo que transporta al público directamente al centro de la acción.

Con la incorporación y el inmediato éxito de SCREENX en su portafolio, Multicines reafirma su alianza estratégica con CJ 4DPLEX y consolida, una vez más, su liderazgo absoluto en la oferta de formatos cinematográficos premium y experiencias de entretenimiento de última generación en el mercado ecuatoriano.

"La sala SCREENX de Multicines representa un hito para CJ 4DPLEX en la expansión del alcance de nuestra tecnología hacia nuevas audiencias en América Latina”, afirmó Samuel Real, Director General para Latinoamérica de CJ 4DPLEX. Con esta apertura, Multicines brinda a los cinéfilos la oportunidad de experimentar una narrativa de clase mundial directamente en su propia comunidad”.

"Esta apertura representa un nuevo paso en nuestra apuesta por la innovación y la experiencia del cliente. SCREENX ofrece una experiencia inmersiva única en Ecuador, con tres pantallas que proyectan la película más allá de lo tradicional". Afirmó, Gonzalo López, Gerente General de Multicines.

Con el debut de SCREENX, Multicines establece esta ubicación en Scala Shopping como el destino principal para experiencias cinematográficas de alto nivel en Quito.

La sala ya se encuentra lista para recibir a los cinéfilos en esta temporada de verano con grandes producciones diseñadas para este formato envolvente, como Masters of the Universe, Toy Story 5, Supergirl, Minions & Monsters, Moana y Spider-Man Brand New Day.

Acerca de CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX es una empresa líder en tecnología cinematográfica de última generación, con sede en Seúl y oficinas internacionales en Los Ángeles y Beijing.

La compañía ha creado tecnologías cinematográficas innovadoras para salas de todo el mundo que incluyen 'SCREENX', '4DX' y 'Ultra 4DX', permitiendo a los consumidores experimentar las películas de formas que nunca antes fueron posibles.

CJ 4DPLEX forma parte del conglomerado CJ Group, que también incluye a las potencias del entretenimiento CJ CGV, la quinta cadena de cines más grande del mundo, y CJ ENM (CJ Entertainment & Media), productores de la película ganadora del Academy Award®, Golden Globe® y SAG Awards, "Parasite".

SCREENX es el primer cine de multiproyección del mundo con un campo de visión inmersivo de 270 grados. Al expandir la imagen más allá del marco y sobre las paredes de la sala, SCREENX sitúa a la audiencia directamente en el centro de la historia, creando una experiencia visual inmersiva sin igual. Hasta la fecha, existen más de 460 salas SCREENX en 51 países de todo el mundo.

Acerca de Multicines:

Multicines, con sede en Quito, Ecuador, fue fundada en 1996 y abrió su primera sala en CCI. Hoy en día, la marca cuenta con 24 ubicaciones y más de 170 pantallas en todo Ecuador, estableciéndose como la cadena de cines más exitosa e innovadora del país con el 45% de la cuota de mercado.

Multicines eleva la experiencia de ir al cine junto con las tecnologías y servicios de Multicines. Desde los grandes éxitos de taquilla hasta sus conciertos favoritos, cada visita da vida a las historias, la creatividad y la comunidad, convirtiendo este cine en un destino donde el séptimo arte realmente inspira y conecta.

Para más información sobre cartelera y horarios: www.multicines.com.ec o en la aplicación Multicines Ecuador.