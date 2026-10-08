Céline Dion sufrió una caída durante concierto en París y continuó cantando

Céline Dion perdió el equilibrio mientras interpretaba Dans un autre monde durante un concierto en París.

Céline Dion sufrió una caída en pleno escenario durante su concierto del miércoles 7 de octubre de 2026 en el Plénitude Arena, en Nanterre, a las afueras de París. El momento quedó registrado en video y rápidamente circuló en redes sociales.

La artista, de 58 años, interpretaba "Dans un Autre Monde" cuando perdió el equilibrio y cayó al piso. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, su pantalón habría quedado atrapado bajo uno de sus tacones mientras se movía por el escenario.

Céline Dion se levantó y continuó el concierto

Tras la caída, Dion se reincorporó rápidamente y levantó el pulgar para indicar al público que se encontraba bien. Luego continuó con la presentación sin detener el espectáculo.

El incidente ocurrió en medio de la residencia que la cantante realiza en París y que marca su regreso sostenido a los escenarios después de varios años de ausencia.

Su regreso a los escenarios

Dion inició esta serie de conciertos el pasado 12 de septiembre de 2026. Las presentaciones están previstas hasta el 17 de octubre y continuarán con nuevas fechas en mayo de 2027.

La residencia representa su regreso a una agenda regular de conciertos tras una pausa de más de seis años, período marcado por la pandemia y por los problemas de salud asociados al síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que la cantante reveló públicamente en 2022.

Pese al susto provocado por la caída, la artista pudo continuar con normalidad y no se informó de lesiones como consecuencia del incidente.