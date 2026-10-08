Asteroide Vesta tendrá su máximo acercamiento a la Tierra este 9 de octubre

El asteroide 4 Vesta tendrá su máximo acercamiento a la Tierra este viernes 9 de octubre y se ubicará a unos 221,4 millones de kilómetros.

El asteroide 4 Vesta, uno de los cuerpos más grandes del cinturón principal de asteroides, alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra este viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con información recogida por el Observatorio Astronómico de Quito, Vesta se ubicará a una distancia mínima aproximada de 221,4 millones de kilómetros y se localizará en la constelación de Piscis.

¿Se podrá observar desde Ecuador?

Según el Observatorio Astronómico de Quito, Vesta alcanzará una magnitud cercana a 6,39 alrededor del 12 y 13 de octubre. Su observación mejorará desde aproximadamente las 19:00, con ayuda de binoculares o telescopios pequeños.

Durante la noche, el asteroide irá ganando altura sobre el horizonte y alcanzará su punto más alto hacia el sur cerca de la 01:00.

¿Qué es el asteroide Vesta?

Vesta se encuentra en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter, y es el segundo cuerpo más masivo de esa región, después del planeta enano Ceres. Concentra cerca del 9% de la masa total de los asteroides del cinturón.

Tiene un diámetro aproximado de 525 kilómetros y, a diferencia de la mayoría de los asteroides, posee una estructura interna diferenciada en corteza, manto y núcleo, similar en ese aspecto a los planetas rocosos.

Fue descubierto el 29 de marzo de 1807 por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers.

¿Representa un peligro para la Tierra?

La distancia mínima prevista para este acercamiento es de más de 221 millones de kilómetros, por lo que el fenómeno representa principalmente una oportunidad de observación astronómica y estudio científico.

Además de Vesta, octubre tendrá otros eventos astronómicos, entre ellos la lluvia de meteoros Oriónidas el 21 de octubre, la conjunción entre la Luna y Saturno el 24 y la Luna llena del 25 de octubre.