El cantante colombiano Fonseca anuncia concierto en Quito para 2027

El cantante colombiano Fonseca confirmó su regreso a Ecuador en 2027 como parte de su nueva gira internacional “Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour”. El artista se presentará por primera vez en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

El concierto está previsto para el sábado 16 de octubre de 2027, a las 20:00. Según la organización, el concierto contará con una producción de gran formato y un despliegue técnico y visual diseñado para la gira.

Ecuador fue el primer país fuera de Colombia que abrió sus puertas a Fonseca. Desde entonces, el artista se ha presentado en varias ocasiones en Ecuador.

En 2027 regresará a Quito para protagonizar un nuevo capítulo de ese vínculo y presentarse en el Estadio Olímpico Atahualpa.

'Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour 2027' toma su nombre del undécimo álbum de estudio de Fonseca, su producción discográfica más reciente.

Durante el espectáculo, el cantante recorrerá diferentes etapas de su trayectoria y combinará las canciones de su nuevo álbum con algunos de los temas que han marcado su carrera.

Entre ellos están: 'Te Mando Flores', 'Arroyito', 'Eres Mi Sueño', 'Vine a Buscarte', 'Hace Tiempo', 'Entre Mi Vida y la Tuya', 'Simples Corazones' y 'Por Toda la Vida'.

El anuncio llega mientras Fonseca atraviesa uno de los momentos destacados de su carrera. Su espectáculo 'Fonseca en la Casa' logró sold out en Bogotá, su ciudad natal, donde se presentará el 24 de octubre en el estadio El Campín.

Con el concierto en Quito, el artista prepara una nueva etapa de su carrera y llevará a Ecuador una gira que busca convertir su encuentro con el público en una celebración de la música y del tiempo compartido.