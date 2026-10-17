Localizan con vida en Manabí a Atilio Varela, reportado como desaparecido en Quito

Atilio Abercio Varela Sánchez fue localizado con vida en la provincia de Manabí, según informó la Policía Nacional la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026.

Tras 12 días de búsqueda e intensas labores de rastreo, agentes de la Policía Nacional localizaron con vida en la provincia de Manabí a Atilio Abercio Varela Sánchez, de quien no se tuvo noticia desde inicios de mes.

Detalles del caso

Atilio Varela, cuya afiche de búsqueda se difundió ampliamente en redes sociales, había sido visto por última vez el pasado 5 de octubre de 2026 en el sector de La Concepción , al norte de Quito

Las unidades especializadas de investigación de la Policía Nacional activaron los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas de manera inmediata.

Tras seguir varias pistas técnicas y desplegar operativos de campo, las unidades lograron ubicar su paradero en territorio manabita.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para ponerlo a buen recaudo y proceder con el protocolo de reencuentro con sus familiares.