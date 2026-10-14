Don Omar confirma conciertos en Quito y Guayaquil para 2027

Don Omar vuelve a los escenarios con una gira llena de clásicos del reggaetón

El reguetonero Don Omar confirmó que regresará a Ecuador en 2027 con presentaciones en Quito y Guayaquil. El anuncio lo hizo este miércoles 14 de octubre de 2026, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El artista llegará al país como parte de su gira internacional The Last King World Tour, con la que recorrerá distintos escenarios. Sin embargo, todavía no se conocen las fechas exactas de los conciertos ni los lugares donde se realizarán.

¿Cuándo se conocerán las fechas de los conciertos?

Los seguidores del cantante deberán esperar hasta noviembre de 2026 para conocer más detalles sobre las presentaciones en Ecuador. Se prevé que entonces se anuncien las fechas y la información relacionada con la preventa de entradas.

Por el momento, tampoco se han confirmado los precios de los boletos, las localidades disponibles ni los canales oficiales de venta.

Los éxitos que podrían sonar en Ecuador

Don Omar es uno de los referentes del reguetón y cuenta con una trayectoria marcada por canciones que alcanzaron popularidad internacional, como Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol y Pobre diabla.

La información sobre las dos presentaciones se dará una vez que se anuncien oficialmente los detalles de la gira.