Carlos Vives y Yuri Buenaventura darán un concierto en apoyo a víctimas del terremoto de Colomobia

Los cantantes colombianos Carlos Vives y Yuri Buenaventura darán un concierto en París el 1 de noviembre en apoyo a las víctimas del mortífero terremoto que sacudió a Colombia en agosto, anunciaron este lunes 12 de octubre de 2026 los organizadores a AFP.

El evento, que se celebrará en el Palacio de Congresos de la capital francesa, contará con otros reconocidos músicos colombianos como Andrés Cepeda y artistas franceses de la talla de Marc Lavoine, MC Solaar o la francobeninesa Angélique Kidjo.

El compositor y cantante de salsa Yuri Buenaventura, residente en Francia, es el impulsor de la iniciativa.

El músico supo del sismo cuando todavía se sentía la sacudida en su ciudad natal, Buenaventura (de donde sale su nombre artístico).

"La tierra todavía temblaba en Buenaventura cuando el responsable de una escuela de música y danza me llamó por videoconferencia, llorando: 'Yuri, mi escuela se está cayendo, mi escuela se está cayendo'", afirmó el salsero, citado en un comunicado. "Veía en directo lo que estaba ocurriendo", recuerda.

"Esa llamada es el origen de mi compromiso para acompañar la reconstrucción de mi ciudad natal, donde la música y la danza ocupan un lugar esencial en la vida de los niños, los jóvenes y las familias", añadió el artista.

Buenaventura compartirá cartel, entre otros, con la estrella colombiana Carlos Vives, quien ya ha participado en otras iniciativas solidarias en su país en apoyo a las víctimas del terremoto.

Todos los beneficios del concierto parisino, llamado "Colombia, mon amour", serán para la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, para impulsar la reconstrucción de Buenaventura.

El potente terremoto, el más fuerte registrado en este siglo en Colombia, sacudió el 10 de agosto el oeste del país, dejando más de 300 fallecidos y miles de heridos.

De magnitud 7.4, el temblor derrumbó kilómetros de edificios, viviendas, escuelas y hospitales, especialmente en las ciudades de Cali y Pereira.

El gobierno colombiano estimó que el valor de la reconstrucción de las zonas afectadas será de unos 9.570 millones de dólares.