¿Cuándo y dónde serán los dos conciertos del famoso Grupo Frontera en Ecuador?
La agrupación de música regional mexicana se ha popularizado a nivel mundial con éxitos como 'Un x100to', 'No se va' y 'Tulum'.
Grupo Frontera ha conquistado el mundo con la música regional mexicana
Actualizada:
18 nov 2025 - 20:50
La banda estadounidense Grupo Frontera se suma a los shows que se esperan en Ecuador en 2026. Los conciertos se realizarán como parte de su gira internacional 'Triste Pero Bien C*brón'.
La agrupación de música regional mexicana visitará por primera vez el país tras popularizarse con éxitos mundiales como 'Un x100to', 'No se va' y 'Tulum'. Actualmente tiene más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y 4,8 millones de suscriptores en YouTube.
Los conciertos se realizarán en el Coliseo Rumiñahui de Quito el viernes 9 de octubre y en el Coliseo Voltaire de Guayaquil el sábado 10 de octubre del 2026.
No obstante, la venta de entradas empezará el viernes 21 de noviembre a las 10:00 a través de la página www.ticketshow.com.ec y puntos de venta físicos en las dos ciudades.
Los boletos tienen los siguientes costos:
QUITO
- VIP: 40 dólares
- FAN: 80 dólares
- Butaca: 100 dólares
- Output Box: 120 dólares
- Frontera Box: 160 dólares
GUAYAQUIL
- VIP: 40 dólares
- FAN: 80 dólares
- Palco: 100 dólares
- Output Box: 120 dólares
- Frontera Box: 160 dólares
