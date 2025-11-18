¿Cuándo y dónde serán los dos conciertos del famoso Grupo Frontera en Ecuador?

Grupo Frontera ha conquistado el mundo con la música regional mexicana

La banda estadounidense Grupo Frontera se suma a los shows que se esperan en Ecuador en 2026. Los conciertos se realizarán como parte de su gira internacional 'Triste Pero Bien C*brón'.

La agrupación de música regional mexicana visitará por primera vez el país tras popularizarse con éxitos mundiales como 'Un x100to', 'No se va' y 'Tulum'. Actualmente tiene más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y 4,8 millones de suscriptores en YouTube.

Los conciertos se realizarán en el Coliseo Rumiñahui de Quito el viernes 9 de octubre y en el Coliseo Voltaire de Guayaquil el sábado 10 de octubre del 2026.

No obstante, la venta de entradas empezará el viernes 21 de noviembre a las 10:00 a través de la página www.ticketshow.com.ec y puntos de venta físicos en las dos ciudades.

Los boletos tienen los siguientes costos:

QUITO

VIP : 40 dólares

: 40 dólares FAN : 80 dólares

: 80 dólares Butaca : 100 dólares

: 100 dólares Output Box : 120 dólares

: 120 dólares Frontera Box: 160 dólares

GUAYAQUIL