Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

¿Cuándo y dónde serán los dos conciertos del famoso Grupo Frontera en Ecuador?

La agrupación de música regional mexicana se ha popularizado a nivel mundial con éxitos como 'Un x100to', 'No se va' y 'Tulum'.

Grupo Frontera ha conquistado el mundo con la música regional mexicana

Redes Sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

18 nov 2025 - 20:50

Unirse a Whatsapp

La banda estadounidense Grupo Frontera se suma a los shows que se esperan en Ecuador en 2026. Los conciertos se realizarán como parte de su gira internacional 'Triste Pero Bien C*brón'.

La agrupación de música regional mexicana visitará por primera vez el país tras popularizarse con éxitos mundiales como 'Un x100to', 'No se va' y 'Tulum'. Actualmente tiene más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y 4,8 millones de suscriptores en YouTube. 

Los conciertos se realizarán en el Coliseo Rumiñahui de Quito el viernes 9 de octubre y en el Coliseo Voltaire de Guayaquil el sábado 10 de octubre del 2026.

No obstante, la venta de entradas empezará el viernes 21 de noviembre a las 10:00 a través de la página www.ticketshow.com.ec y puntos de venta físicos en las dos ciudades.

Los boletos tienen los siguientes costos

QUITO

  • VIP: 40 dólares
  • FAN: 80 dólares
  • Butaca: 100 dólares 
  • Output Box: 120 dólares 
  • Frontera Box: 160 dólares 

GUAYAQUIL

  • VIP: 40 dólares
  • FAN: 80 dólares
  • Palco: 100 dólares
  • Output Box: 120 dólares
  • Frontera Box: 160 dólares

Te puede interesar