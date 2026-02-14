Cuenca obtiene récord Guinness con el mote pata más grande del mundo en Carnaval

En la plaza de San Francisco se elaboró el 'Mote Pata más Grande del Mundo'.

La ciudad de Cuenca alcanzó un nuevo hito gastronómico este 14 de febrero de 2026 al obtener un récord Guinness con la preparación del mote pata más grande del mundo.

Este reconocimiento se obtuvo durante un evento realizado en la Plaza de San Francisco, en la capital azuaya, que reunió a miles de asistentes como parte del feriado de Carnaval.

La iniciativa, que celebró su tercera edición, permitió la elaboración de aproximadamente 9 500 platos del tradicional potaje cuencano.

Para la preparación se utilizaron grandes cantidades de mote, carne de cerdo y semilla de sambo. Un equipo de 30 expertos, entre chefs y asistentes, estuvieron a cargo de la preparación a gran escala del platillo.

El alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, celebró el logro a través de sus redes sociales. "¡Cuenca entra al libro Récords, somos destino gastronómico del mundo!", escribió en X.

La jornada contó con la participación de estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, quienes colaboraron en la preparación del platillo típico de esta región.

Antes de la distribución de las porciones al público, se realizó el desfile 'Carnaval de los 4 Ríos de Cuenca', que recorrió el Centro Histórico desde el sector de San Blas, avanzó por la calle Bolívar y culminó en la plazoleta de San Francisco.