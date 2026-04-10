Cambio de última hora en el FTC Live: Ozuna no vendrá al festival

La organización del evento, Feel The Club, confirmó que Ozuna ya no formará parte del FTC Live al Parque, que se realizará el 29 de agosto en Quito.

El anuncio se hizo a través de redes sociales, donde se informó sobre el cambio en el cartel del festival, que tiene como cabeza principal a Maroon 5.

Llega Yandel con un formato diferente

En lugar de Ozuna, el festival sumará a Yandel con su formato “Yandel Sinfónico”, un espectáculo que mezcla música urbana con una orquesta en vivo.

Este cambio propone una experiencia distinta a la esperada inicialmente, apostando por una combinación de géneros y sonidos.

El resto del cartel se mantiene

A pesar de la salida de Ozuna, el evento mantiene a figuras como Myke Towers, Lost Frequencies y Fruko y sus Tesos.

También estarán artistas ecuatorianos como Armendaris, Homero Gallardo, Cris Chil, Machaka y Miel, además del DJ Martin Trevy.

Con estos cambios, el FTC Live al Parque sigue perfilándose como uno de los festivales más grandes del año en el país.