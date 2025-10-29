¿Cómo participar en el concurso 'Camina con la Loba' para los conciertos de Shakira en Quito

Fans de Shakira caminan junto a ella en uno de sus conciertos en México.

La fiebre por los conciertos de Shakira en Ecuador sigue creciendo y ahora los fanáticos tienen una oportunidad para participar en el concurso “Camina con la loba”, una experiencia exclusiva que permitirá a algunos seguidores caminar junto a la artista durante su presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa, los días 8, 9 y 11 de noviembre.

El concurso fue anunciado por Feel the Tickets, la empresa encargada de la venta de entradas y FTC Live, que organiza el concierto en Ecuador. Shakira visitará Ecuador como parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que ya rompió récords históricos de venta en país.

Para participar, los interesados deben haber adquirido entradas en las localidades Las Mujeres Facturan Box, Hips Don’t Lie Platinum o Antología Golden.

Además, deben seguir las cuentas de @feeltheclub y @feelthetickets.ec, compartir en sus historias de Instagram la canción que desean escuchar en el show y etiquetar a las personas con las que asistirán al concierto.

Los organizadores confirmaron que habrá dos ganadores por cada fecha y que los nombres de los afortunados se anunciarán el 6 de noviembre a las 18:00 a través de las redes sociales de Feel the Tickets Ecuador.

El concurso busca premiar la lealtad y entusiasmo del público ecuatoriano, que agotó las entradas para los tres conciertos en tiempo récord. Cada evento promete ser un espectáculo inolvidable, con la energía característica de Shakira, un despliegue escénico de alto nivel y la participación masiva de sus seguidores.