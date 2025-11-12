Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Él es 'Quito', el perrito adoptado por un miembro del equipo de Shakira tras exitosos conciertos

Shakira se despidió de Ecuador luego de tres exitosos conciertos en los que batió récord de asistencia. La barranquillera continúa su gira.

Un miembro del equipo de Shakira adopró a un perro en la capital ecuatoriana.

Facebook

Actualizada:

12 nov 2025 - 17:27

Un miembro del equipo de la 'Loba' adoptó un perrito en la capital ecuatoriana. Luego de los exitosos conciertos de Shakira, se conoció una inspiradora historia este miércoles 12 de noviembre de 2025.

La Fundación Acción Animal llevó algunos 'peluditos' al Estadio Olímpico Atahualpa para compartir un momento ameno con decenas de personas que trabajan para llevar a cabo los conciertos de la barranquillera.

Los perros compartieron con el 'crew' antes de uno de los shows. Fue cuando Carson se encontró con uno de los cachorros y quedó flechado.

El cachorro fue bautizado como 'Quito'.

Facebook

Carson adoptó un cachorro y lo llevará a Estados Unidos.

Instagram

Uno de los miembros del equipo de Shakira adoptó a un perrito en la capital ecuatoriana.

Instagram

El cachorro 'Quito' viajará a Estados Unidos.

Facebook

En imágenes publicadas por la Fundación se ve al joven abrazando al 'peludito' El blanco cachorro y Carson conectaron.

¡Fue amor a primera vista! El joven decidió adoptar al can y nombrarlo 'Quito', en honor a la ciudad dónde lo conoció. 

Ahora 'Quito' ya forma parte del equipo de Shakira y empezará una nueva vida en Estados Unidos con su nuevo tutor.

Otros miembros del equipo también se mostraron felices con el cachorro y con la visita de los canes en medio de ajetreadas jornadas de trabajo que lograron un récord de asistentes en los conciertos de Shakira en Ecuador.

thumb
Miembros del crew de Shakira recibieron la visita de perros rescatados.Instagram

