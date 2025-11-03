Fans se preparan para recibir a Shakira en Quito tras el éxito de su gira en Colombia

Cada vez falta menos para que los fans de Shakira en Ecuador puedan disfrutar de los tres conciertos que la barranquillera dará en Quito y que prometen ser inolvidables.

Está previsto que la cantante se presente en el Estadio Olímpico Atahualpa los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre, como parte de su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La llegada de Shakira a Ecuador ocurre tras un cierre histórico de su gira por Colombia, donde la artista ofreció nueve conciertos completamente agotados en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Con más de 370 000 asistentes y un impacto económico superior a los 155 millones de dólares, la barranquillera marcó un récord sin precedentes en la historia del entretenimiento de su país.

Su último show, celebrado el pasado viernes 31 de octubre del 2025 en Vive Claro de Bogotá, fue un estallido de energía, emoción y gratitud. Ante más de 40 000 espectadores, Shakira se convirtió en la primera artista en lograr un ‘sold out’ en el nuevo recinto capitalino.

Durante el concierto, compartió escenario con La Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá para interpretar una versión especial de 'La Pared', conmemorando los veinte años de su icónico álbum 'Fijación Oral'.

La cantante también emocionó al público con un mensaje de empoderamiento y amor propio antes de cantar 'Soltera', un tema que se ha convertido en un himno del tour.

La gira ha sido un repaso por todas las etapas musicales de Shakira. Desde clásicos como 'Ojos Así' y 'Pies Descalzos', 'Antología', hasta sus más recientes éxitos 'TQG', 'Te Felicito' y 'Acróstico', esta última acompañada por la voz virtual de sus hijos Milan y Sasha.

El público colombiano también fue testigo de momentos íntimos, como cuando la artista contó que celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos, saliendo a pedir dulces por las calles de la capital colombiana. “Estoy enamorada de esta ciudad, qué hermosa es”, dijo emocionada entre aplausos.