Thanksgiving: así se celebra el Día de Acción de Gracias en el mundo este 27 de noviembre

¡Tiempo de agradecer! La celebración de Thanksgiving o Acción de Gracias llega este jueves 27 de noviembre de 2025. Aunque su celebración es oficial en Estados Unidos y Canadá, otros países se suman a la tradición cada año.

Esta festividad nació en 1621, antes del nacimiento de la república estadounidense. Se remonta a una celebración de los peregrinos británicos con los indios Wampaonag luego de un fuerte invierno.

La cena fastuosa que se aprecia típicamente en las películas tiene como centro un gran pavo, guarniciones y postres, especialmente de calabaza.

Pero su celebración fue oficializada apenas en 1863 por el presidente Abraham Licoln. Desde entonces la reunión del Día de Acción de Gracias ha servido para agradecer la buenaventura del año antes de que este termine.

En Estados Unidos el Thanksgiving es el día que más personas moviliza en vuelos nacionales y por vías terrestres. Además, la tradición es difundida al mundo con el llamativo desfile de Macy's y sus globos gigantes y carros alegóricos.

Esta celebración es el preámbulo para las compras con ofertas en el Black Friday y Cyber Monday. Estos días los negocios rematan su mercadería y mueven de manera exponencial la economía a nivel local e internacional.