Arándano, mango, maracuyá y aguacate ganan terreno fuera de Ecuador este 2026

El arándano, mango, maracuyá y aguacate forman parte de la oferta frutícola con la que Ecuador busca ganar espacio en mercados internacionales.

El arándano, mango, maracuyá y aguacate ecuatorianos ganan terreno fuera del país. Entre enero y junio de 2026, los cuatro productos registraron incrementos en sus exportaciones frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

El mayor crecimiento porcentual se registró en el arándano, cuyas ventas al exterior crecieron 359%. Los ingresos pasaron de USD 108 000 a USD 495 000.

La maracuyá ecuatoriana aumentó sus exportaciones un 63% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Min. de Desarrollo Económico y Productivo

La exportación de mango subió más del doble

El segundo crecimiento más fuerte fue el del mango. Ecuador exportó USD 1,45 millones durante el primer semestre de 2026, frente a USD 554 000 en igual período de 2025. Esto representa un aumento del 162%.

La fruta ecuatoriana ya cuenta con protocolos fitosanitarios para ingresar a mercados como Estados Unidos, México, Chile, Nueva Zelanda y la Unión Europea, entre otros.

Agrocalidad señala que los exportadores deben cumplir requisitos específicos de cada destino para evitar la propagación de plagas.

Maracuyá creció 63%

La maracuyá también aceleró sus ventas fuera de Ecuador. Los ingresos pasaron de aproximadamente USD 600 000 a USD 980 000, un incremento del 63%.

La producción tiene presencia relevante en Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, según la información difundida por el Ministerio del ramo.

El aguacate mueve más dinero

Entre enero y junio, la ganancia por exportación de aguacate pasó de USD 2,79 millones en 2025 a USD 3,31 millones en 2026, un incremento del 18%. Su producción tiene presencia importante en Carchi, Imbabura y Tungurahua.

Agrocalidad establece que el aguacate fresco destinado al exterior debe cumplir requisitos fitosanitarios específicos del país comprador. Además, mantiene planes de trabajo para mercados como Estados Unidos y Argentina.