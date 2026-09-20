Arándano, mango, maracuyá y aguacate ganan terreno fuera de Ecuador este 2026
Cuatro frutas no tradicionales de Ecuador aumentaron sus ventas al exterior durante el primer semestre de este 2026, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
El arándano, mango, maracuyá y aguacate forman parte de la oferta frutícola con la que Ecuador busca ganar espacio en mercados internacionales.
Negoser Global Forum
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Actualizada:
20 sep 2026 - 15:00
El arándano, mango, maracuyá y aguacate ecuatorianos ganan terreno fuera del país. Entre enero y junio de 2026, los cuatro productos registraron incrementos en sus exportaciones frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
El mayor crecimiento porcentual se registró en el arándano, cuyas ventas al exterior crecieron 359%. Los ingresos pasaron de USD 108 000 a USD 495 000.
La exportación de mango subió más del doble
El segundo crecimiento más fuerte fue el del mango. Ecuador exportó USD 1,45 millones durante el primer semestre de 2026, frente a USD 554 000 en igual período de 2025. Esto representa un aumento del 162%.
La fruta ecuatoriana ya cuenta con protocolos fitosanitarios para ingresar a mercados como Estados Unidos, México, Chile, Nueva Zelanda y la Unión Europea, entre otros.
Agrocalidad señala que los exportadores deben cumplir requisitos específicos de cada destino para evitar la propagación de plagas.
Maracuyá creció 63%
La maracuyá también aceleró sus ventas fuera de Ecuador. Los ingresos pasaron de aproximadamente USD 600 000 a USD 980 000, un incremento del 63%.
La producción tiene presencia relevante en Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, según la información difundida por el Ministerio del ramo.
El aguacate mueve más dinero
Entre enero y junio, la ganancia por exportación de aguacate pasó de USD 2,79 millones en 2025 a USD 3,31 millones en 2026, un incremento del 18%. Su producción tiene presencia importante en Carchi, Imbabura y Tungurahua.
Agrocalidad establece que el aguacate fresco destinado al exterior debe cumplir requisitos fitosanitarios específicos del país comprador. Además, mantiene planes de trabajo para mercados como Estados Unidos y Argentina.
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