Feriado de noviembre: cinco claves para disfrutar sin endeudarse

Ecuador tendrá cuatro días de descanso, del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre.

Viajar, comer en familia o visitar otros destinos son algunas de las actividades previstas para el feriado de noviembre. Sin embargo, transporte, alojamiento, alimentación y entretenimiento pueden elevar el presupuesto si no se planifican con anticipación.

El feriado se extenderá durante cuatro días, del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre.

Para disfrutar sin comprometer las finanzas del hogar, especialistas recomiendan:

Definir un presupuesto: calcular cuánto dinero queda disponible después de cubrir las obligaciones del hogar.

calcular cuánto dinero queda disponible después de cubrir las obligaciones del hogar. Establecer un límite diario: distribuir el presupuesto entre los cuatro días para evitar gastar de más al inicio.

distribuir el presupuesto entre los cuatro días para evitar gastar de más al inicio. Calcular el costo total: considerar transporte, hospedaje, alimentación, entradas, parqueaderos e imprevistos.

considerar transporte, hospedaje, alimentación, entradas, parqueaderos e imprevistos. Usar el crédito con responsabilidad: una tarjeta no representa dinero adicional. Antes de diferir un consumo hay que revisar el costo total del financiamiento.

una tarjeta no representa dinero adicional. Antes de diferir un consumo hay que revisar el costo total del financiamiento. Guardar un monto para emergencias: contar con un fondo para gastos inesperados evita recurrir inmediatamente a préstamos.

Esteban Correa, subgerente comercial de Andalucía, señala que “el presupuesto del feriado debe construirse a partir del dinero que realmente tenemos disponible, después de cubrir las obligaciones del hogar”.

Un ejemplo muestra cómo los gastos pequeños pueden acumularse: si una persona destina USD 12 diarios a consumos no planificados durante cuatro días, gastaría USD 48 adicionales. En una familia de cuatro integrantes, el monto podría llegar a USD 192. Se trata de un ejercicio ilustrativo, no de una estadística nacional.

"Un feriado bien planificado no se mide por cuánto gastamos, sino por la tranquilidad con la que podemos disfrutarlo y retomar nuestras actividades" Esteban Correa, subgerente comercial de Andalucía.

La recomendación Correa es sencilla: planificar antes de salir, establecer límites y evitar que los gastos del feriado se conviertan en una carga para los meses siguientes.

El especialista advierte que el riesgo de una deuda aumenta cuando el saldo del feriado se suma a otras obligaciones. En ese escenario, el siguiente mes puede comenzar con menos dinero disponible para alimentación, servicios básicos y ahorro.

Al finalizar el feriado, revisar los consumos permite identificar qué gastos fueron necesarios, cuáles pudieron evitarse y cuánto conviene ahorrar para el siguiente descanso.