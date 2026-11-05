Colapsa paso alterno del puente Tapaila y tres cantones de Esmeraldas quedan incomunicados

El camino provisional junto al puente Tapaila, en Río Verde, también cedió por las lluvias.

El puente Tapaila y su vía alterna colapsaron en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas, este jueves 5 de noviembre del 2026.

La emergencia dejó interrumpida la conexión terrestre hacia los cantones de Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo, según la información reportada desde la zona.

Colapsa el paso provisional en Río Verde

El camino alterno estaba habilitado junto a la estructura principal para permitir la circulación de vehículos.

Sin embargo, las fuertes lluvias provocaron que este paso también cediera, por lo que actualmente no hay circulación por este tramo.

El puente Tapaila ya había colapsado en octubre

El 27 de octubre, el puente Tapaila, ubicado en la vía E15 Norte, en el tramo Rocafuerte-Montalvo, sufrió daños estructurales por las lluvias y la erosión.

El Ministerio de Infraestructura habilitó entonces un paso provisional mientras avanzaban los trabajos para recuperar la conexión.

Bus casi vuelca en el camino provisional

La noche del miércoles 4 de noviembre, un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas quedó al borde del río en el mismo sector.

Este incidente ocurrió antes del nuevo colapso del camino alterno y evidenció las dificultades para circular por la zona.

Para recuperar la conectividad, se prevé la colocación de un puente metálico tipo Bailey.

Según el Ministerio de Infraestructura los trabajos también contemplan la instalación de tuberías y la habilitación de un paso seguro.