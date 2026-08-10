¿Cuántos feriados le quedan a Ecuador en 2026? Revisa el calendario oficial

Así queda el calendario de feriados para el cierre de 2026

El segundo semestre trae varios días de descanso para los ecuatorianos. Cinco feriados nacionales quedan en el calendario de 2026, incluido el Primer Grito de Independencia, que se conmemora este lunes 10 de Agosto.

Después de agosto todavía quedarán cuatro feriados nacionales:

Independencia de Guayaquil

Día de los Difuntos

Independencia de Cuenca

Navidad

El calendario contempla además fechas que pueden formar fines de semana largos.

Los feriados que quedan en Ecuador en 2026

El siguiente será el viernes 9 de octubre, por la Independencia de Guayaquil. Esta fecha también permitirá un descanso de tres días al coincidir con el día viernes 9.

En noviembre habrá dos feriados consecutivos. El lunes 2 de noviembre corresponde al Día de los Difuntos y el martes 3 de noviembre a la Independencia de Cuenca.

Estos dos días de asueto junto con el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, forman un feriado de cuatro días consecutivos.

El último feriado nacional del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al coincidir con viernes, también permitirá un descanso de tres días para quienes tienen libres los fines de semana.

¿Habrá feriado en Quito en diciembre?

Los habitantes de Quito tendrán además el 6 de diciembre, fecha relacionada con las fiestas de fundación de la capital.

Sin embargo, este es un feriado local, por lo que no forma parte del conteo de descansos nacionales.

El calendario de feriados busca que las fechas de descanso puedan ser conocidas con anticipación y que las familias y sectores relacionados con el turismo puedan organizar sus actividades.

La normativa nacional establece los días de descanso obligatorio y las reglas para trasladarlos cuando corresponde.

Para quienes planean viajes dentro del país, las fechas más extensas que quedan en el año serán el feriado de agosto, el de noviembre y Navidad, además del descanso de octubre.

Con cuatro feriados nacionales todavía por delante, y uno local en Quito, el calendario de 2026 tendrá varios días de descanso entre octubre y diciembre.

Antes de planificar un viaje, es recomendable revisar también las condiciones de transporte, alojamiento y las disposiciones locales vigentes para cada destino.