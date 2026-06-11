Radiación UV alcanzará niveles extremos en la Sierra este 11 de junio; Quito llegará a índice 13

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que, este jueves 11 de junio de 2026, se registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos en la mayoría de las provincias de la Sierra.

"Se prevén índices de radiación UV entre altos y muy altos en gran parte del país, con niveles extremadamente altos en varias localidades de la Sierra", indicó el Inamhi.

Según el pronóstico meteorológico, Pichincha, incluido Quito y la provincia de Imbabura alcanzarán un índice UV de 13, considerado una radiación extremadamente alta.

El organismo también prevé que el resto de provincias andinas, entre ellas Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, registren niveles de radiación entre 11 y 12.

La radiación ultravioleta puede provocar daños en la piel y en los ojos cuando la exposición es prolongada y sin protección adecuada. Por ello, el Inamhi recomienda limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar.

La entidad aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, utilizar protector solar, gafas con filtro UV, sombreros de ala ancha y prendas que cubran la mayor parte del cuerpo, especialmente en zonas donde los índices alcancen categorías extremas.