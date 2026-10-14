Siete incendios forestales están activos en Ecuador: estas son las cuatro provincias afectadas

Ecuador registra siete incendios forestales activos y uno controlado, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 20:00 de este miércoles 14 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe nacional, Tungurahua registra tres incendios activos en los cantones Ambato y Pelileo.

Dos de las emergencias se ubican en las parroquias Pilahuín y San Fernando, en Ambato, mientras que la tercera se reporta en Cotaló, cantón Pelileo.

Además, en esta provincia consta un incendio controlado.

Azuay registra dos focos de fuego

En Azuay hay dos incendios forestales activos. El primero se localiza en la parroquia Sígsig, del cantón del mismo nombre, y el segundo en la parroquia Susudel, cantón Oña.

Ambos forman parte de las emergencias que continúan registradas en el reporte de Gestión de Riesgos.

Los otros dos incendios activos se encuentran en Cotopaxi y Chimborazo.

En Cotopaxi, el fuego permanece activo en la parroquia Cusubamba, cantón Salcedo. En Chimborazo, la emergencia se registra en La Providencia, cantón Guano.

Con estos focos, las cuatro provincias suman los siete incendios que constan como activos en el informe.

Un incendio fue reportado como controlado en Ambato

El reporte de la SNGR también identifica un incendio forestal controlado en la parroquia Pasa, cantón Ambato, en Tungurahua.

Esta clasificación indica que el evento consta como controlado en el registro oficial, mientras las demás emergencias siguen reportadas como activas.

La información corresponde al corte de las 20:00 del miércoles 14 de octubre de 2026.

El balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos detalla la ubicación de los incendios, pero no incluye la superficie afectada por cada evento.