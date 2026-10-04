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Ecuador

Fatal siniestro de tránsito en la vía San Juan-Pueblo Viejo deja muertos y heridos 

La magnitud del siniestro fue captada en videos que circularon en redes sociales la noche del sábado 3 de octubre. 

Siniestro de tránsito en la vía San Juan-Pueblo Viejo deja varias personas fallecidas y heridas.

Captura de pantalla

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

04 oct 2026 - 09:04

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Un fatal siniestro de tránsito se registró la noche del sábado 3 de octubre de 2026 en la vía San Juan-Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Un bus de transporte interprovincial chocó con un camión que transportaba pollos. 

Según reportes preliminares, algunas personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas. Equipos de rescate llegaron al sitio para atender la emergencia. 

Sin embargo, hasta las 08:55 de este domingo 4 de octubre no se reportó un pronunciamiento oficial de las afectaciones por parte de las autoridades. 

Videos que circularon en redes sociales captaron la magnitud del choque. El bus de la cooperativa Zaracay cayó a un costado de la vía, mientras que el camión de pollos quedó completamente destruído. 

Las autoridades realizarán las investigaciones respectivas para determinar causas y responsabilidades

Además de las personas afectadas por este siniestro, varios animales también murieron en el lugar. 

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