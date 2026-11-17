Estados Unidos emitirá una alerta de emergencia nacional este 17 de noviembre: ¿a qué hora y por qué?
Las autoridades estadounidenses interrumpirán las transmisiones de radio y televisión para comprobar su sistema de alertas. El anuncio generó rumores sobre un supuesto apagón mundial.
Estados Unidos emitirá una alerta nacional de emergencia a través de radio y televisión este martes 17 de noviembre de 2026.
Imagene generada con IA.
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Actualizado:
17 nov 2026 - 08:39
Estados Unidos realizará este martes 17 de noviembre de 2026 una prueba nacional de su Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), que llegará a millones de personas a través de señales de radio y televisión.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), confirmó que el ejercicio está programado para las 14:20, hora de Ecuador, y busca verificar que las advertencias oficiales puedan transmitirse correctamente ante una emergencia real.
¿Cómo funcionará la alerta de emergencia?
Durante la prueba, las estaciones de radio, televisión, operadores de cable y servicios satelitales estadounidenses interrumpirán brevemente su programación para difundir un mensaje en inglés y español.
La notificación indicará que se trata únicamente de un simulacro y que la población no necesita realizar ninguna acción.
Las autoridades aclararon que no se enviarán notificaciones a teléfonos celulares y que las transmisiones habituales se restablecerán después del ejercicio.
El objetivo es identificar posibles fallas técnicas y garantizar que el sistema funcione ante desastres naturales, amenazas a la seguridad u otras emergencias nacionales.
¿La alerta está relacionada con un apagón mundial?
El anuncio provocó una serie de rumores en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial de electricidad, Internet y telecomunicaciones que duraría hasta 72 horas.
Las especulaciones aumentaron después de recientes fallas tecnológicas en Estados Unidos, incluidos problemas en servicios bancarios y sistemas informáticos.
Sin embargo, no existe evidencia que respalde un apagón mundial este 17 de noviembre. La actividad anunciada por FEMA corresponde a una prueba programada y no implica la suspensión de servicios esenciales.
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