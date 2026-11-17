Estados Unidos emitirá una alerta nacional de emergencia a través de radio y televisión este martes 17 de noviembre de 2026.

Estados Unidos realizará este martes 17 de noviembre de 2026 una prueba nacional de su Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), que llegará a millones de personas a través de señales de radio y televisión.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), confirmó que el ejercicio está programado para las 14:20, hora de Ecuador, y busca verificar que las advertencias oficiales puedan transmitirse correctamente ante una emergencia real.

¿Cómo funcionará la alerta de emergencia?

Durante la prueba, las estaciones de radio, televisión, operadores de cable y servicios satelitales estadounidenses interrumpirán brevemente su programación para difundir un mensaje en inglés y español.

La notificación indicará que se trata únicamente de un simulacro y que la población no necesita realizar ninguna acción.

Las autoridades aclararon que no se enviarán notificaciones a teléfonos celulares y que las transmisiones habituales se restablecerán después del ejercicio.

El objetivo es identificar posibles fallas técnicas y garantizar que el sistema funcione ante desastres naturales, amenazas a la seguridad u otras emergencias nacionales.

¿La alerta está relacionada con un apagón mundial?

El anuncio provocó una serie de rumores en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial de electricidad, Internet y telecomunicaciones que duraría hasta 72 horas.

Las especulaciones aumentaron después de recientes fallas tecnológicas en Estados Unidos, incluidos problemas en servicios bancarios y sistemas informáticos.

Sin embargo, no existe evidencia que respalde un apagón mundial este 17 de noviembre. La actividad anunciada por FEMA corresponde a una prueba programada y no implica la suspensión de servicios esenciales.