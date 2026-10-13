México construirá seis cárceles nuevas tras riñas que causaron 12 muertes

Vista externa de una de las cárceles de México.

México construirá seis cárceles nuevas para combatir problemas como la soprepoblación, anunció este martes 13 de octubre de 2026 el gobierno luego de las recientes riñas registradas en un penal que dejaron 12 muertos.

Los enfrentamientos ocurrieron en una cárcel ubicada en la ciudad turística de Mazatlán, Sinaloa, azotada por la violencia del narcotráfico.

"Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, y bloqueo de señales", detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa presidencial diaria.

El gobierno estima terminar los nuevos centros penitenciarios en 2028, con capacidad para 18 480 detenidos.

El primero de los enfrentamientos ocurrió el jueves, cuando nueve reos y un menor de edad que se encontró de visita murieron en un tiroteo, que causó además 16 heridos.

El segundo, al día siguiente, dejó dos presos muertos. En ambas riñas se movilizaron militares y policías para reforzar el recinto.

La construcción de las nuevas cárceles busca resolver la sobrepoblación que hay en los centros penitenciarios actuales ante el incremento de las detenciones, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En dos años de su presidencia, dijo, las autoridades han detenido a 70 000 personas por diferentes delitos.

García Harfuch adelantó el sábado pasado que una de esas prisiones será construida en el violento estado de Sinaloa, donde desde 2024 se enfrenta a las facciones de sus antiguos líderes, Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, ambos encarcelados en Estados Unidos.