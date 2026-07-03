Shakira anuncia ayuda para Venezuela a través del Fondo para la Educación FIFA

Shakira anuncia su apoyo a la iniciativa de la FIFA Education Fund para entregar fondos a Venezuela.

Shakira anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500 000 dólares para organizaciones en Venezuela.

La cantante publicó este viernes 3 de julio de 2026 un video en el que anunció su apoyo al programa de apoyo para la educación de niños damnificados por los sismos del 24 de junio.

La intérprete del éxito mundialista 'Dai Dai' instó a las organizaciones venezolanas a solicitar el financiamiento para "ayudar a que los niños regresen a la escuela, apoyar a los maestros y restablecer el acceso a la educación".

Según la cantante colombiana, "millones de niños están creciendo sin acceso a la educación ni a las oportunidades que merecen".

La barranquillera hace un llamado puntual a al primer ministro de Portugal, de Montenegro, al presidente de Francia y al canciller de Alemania.

Y destacó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney "ya ha dado un paso al frente", sin detallar cuales son las acciones realizadas.

En la historia reposteada por Shakira se incluye un link que lleva al sitio web oficial de la FIFA Education Fund.

En ese espacio digital se puede aplicar a fondos para actividades relacionadas con la educación de los niños y también se puede donar dinero.

En su publicación en redes sociales Shakira destacó que tras los terremotos en Venezuela "es probable que los programas educativos sufran contratiempos a largo plazo, lo que interrumpiría los avances que ya se estaban logrando".