'Ana Paula quiere seguir con su vida': Familia espera que se consideren agravantes tras sentencia

Videos en los que se observa el momento en el que Ana Paula es llevada por la fuerza

Ana Paula tiene 28 años. Y los últimos cuatro de su vida han transcurrido entre el miedo y los procesos judiciales derivados de una relación de pareja de la que logró escapar.

El pasado 12 de octubre, un Tribunal Penal sentenció a Sebastián Nicholls, expareja de Ana Paula, a cinco años de cárcel por el secuestro de la joven, ocurrido el 11 de enero de 2023.

El momento quedó registrado en cámaras de seguridad y los videos fueron parte de las pruebas con las que el Tribunal dictó la sentencia de primera instancia.

"Denunciar a un agresor no puede costar la vida entera", sostiene el movimiento que respalda a Ana Paula, integrado por mujeres, profesionales del derecho y su familia directa.

La frase se reiteró tras conocer la sentencia. Leonel Córdova, abogado de Ana Paula, señala que esperan recibirla por escrito para analizar por qué los jueces no consideraron las circunstancias agravantes. Tras esa revisión se definirá la posible apelación.

Pena mínima en primera instancia

El Tribunal impuso la pena mínima prevista para el delito de secuestro. Esto, pese a que, tanto la acusación particular como la Fiscalía pidieron considerar agravantes en este caso de violencia contra la mujer.

Entre las circunstancias agravantes se encuentran, por ejemplo, que el agresor y la víctima se conocían previamente, señala Córdova. Hasta 2022, Ana Paula y Sebastián Nicholls tuvieron una relación sentimental y vivían juntos.

Además, Ana Paula ya había denunciado episodios de violencia previos. Por ejemplo, en mayo de 2022, la joven fue brutalmente golpeada.

Por este hecho, dentro del proceso 17571-2022-00484, existe una denuncia, con sentencia de 25 días de privación de libertad para Nicholls por ocasionar una lesión en la frente a Ana Paula. Esta no se cumplió.

Al año siguiente, Ana Paula ya contaba con medidas de protección, pero Nicholls incurrió en el "incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente" tras escupirla en el rostro y agredirla.

Así consta la sentencia en la que se lo declaró culpable, dentro del proceso 17282-2023-00998, y se dictó un año de cárcel para Nicholls el 18 de julio de 2025.

Defensa de Nicholls cuestiona pruebas en sentencia por secuestro

Galo Quiñones, defensor de Nicholls, dijo que prepara una apelación contra el fallo por secuestro. El abogado cuestionó las pruebas y algunas diligencias del proceso judicial.

Según Quiñones, existen diferencias entre la hora en que habrían ocurrido los hechos y la que aparece en las imágenes de seguridad. También dice que "algunas características del vehículo que quedó grabado no coincidirían con las del automóvil de su defendido".

El abogado también cuestiona el reconocimiento del lugar. Dice que la perita encargada de esa diligencia señaló durante el juicio que no pudo ingresar al conjunto residencial donde ocurrió el secuestro para realizar el reconocimiento.

Sin embargo, la defensa de Ana Paula precisa que los hechos ocurrieron en el conjunto residencial Claremont, en el norte de Quito. La ubicación fue identificada mediante testimonios y la reconstrucción de los hechos, sostiene Córdova.

El abogado indica que los peritos ingresaron al conjunto para realizar la diligencia y que existen fotografías en el expediente que lo documentan.

La reconstrucción de los hechos

Quiñones también sostiene que su defendido no habría sido notificado para participar en la reconstrucción de los hechos, que se realizó el 26 de marzo de 2024.

Sin embargo, Córdova, abogado de Ana Paula, aclara que esta diligencia se dispuso el 4 de marzo de ese año y, ese mismo día, se notificó a Nicholls a través de los casilleros judiciales de los abogados Marcelo Ron y Marilú Mata, quienes lo representaban en ese entonces. Ni el procesado ni su defensa asistieron.

Otro cuestionamiento de la defensa de Nicholls es la supuesta falta de una evaluación psicológica al procesado. Pero, señala Córdova, la Fiscalía sí la dispuso, el 4 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la disposición, esta prueba debía realizarse el 26 de diciembre y se notificó a los abogados Ron y Mata. Sin embargo, tampoco acudieron a esa diligencia.

Como pruebas del secuestro de Ana Paula, durante el juicio se presentaron videos de seguridad, testimonios, pericias y un examen médico que identificó lesiones recientes en Ana Paula.

Las grabaciones que fueron parte de las pruebas muestran un forcejeo y el momento en que el vehículo comienza a circular con una puerta abierta. El abogado de Ana Paula indica que, con una pericia, se determinó que los videos no presentaban alteraciones.

Procesos vigentes contra Ana Paula

La familia de Ana Paula enfrenta amenazas y hostigamiento y esta situación no es nueva. Lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, el pasado 29 de abril.

Ese día se confirmó la captura de Nicholls, cinco meses después de que, en noviembre de 2025, se dictó prisión preventiva por presunto secuestro. Con el anuncio de la detención, el Ministro calificó al hombre como una persona de alta peligrosidad. Por esa afirmación, la familia del ahora sentenciado expresa su rechazo.

Diego Nicholls, padre del sentenciado dijo que espera que la decisión de primera instancia del Tribunal sea revisada.

Por otro lado, el abogado de Ana Paula señala que existen cinco procesos iniciados en contra de la joven por parte de Nicholls, su hermano y otra persona vinculada a la familia.

El principal deseo de Ana Paula, dice su abogado, es que concluya el proceso. “Lo que quiere es poder estar tranquila y seguir con su vida.”