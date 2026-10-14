Caso Lizeth Bunshi: Fiscalía realiza exhumación y dispone peritaje sobre su caída

Caso Lizeth Bunshi: Fiscalía realizó la exhumación de cadáver y ordenó peritaje sobre la dinámica de precipitación este miércoles 14 de octubre de 2026.

A petición de la familia de Lizeth Bunshi, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la diligencia de exhumación de su cadáver con el propósito de practicar peritajes complementarios que esclarezcan las causas de su muerte.

Como parte de las nuevas diligencias, la institución también dispuso un estudio técnico sobre la dinámica de precipitación.

Etsa nueva acción es clave dentro de la investigación que mantiene a Cristian V. como único procesado.

Antecedentes del caso y el giro en la investigación

Lizeth Bunshi fue reportada como desaparecida el pasado 19 de julio de 2026.

Tras semanas de búsqueda, su cuerpo sin vida fue localizado el 25 de agosto en las inmediaciones del río Machángara, en el sector de Guápulo.

Aunque inicialmente el proceso se abrió por el presunto delito de desaparición involuntaria, los abogados defensores de la familia sostienen que los elementos recabados apuntan a un crimen violento.

Según peritajes anteriores, la autopsia reveló señales de agresión y huellas de defensa en la cabeza de la víctima.

Nuevas diligencias en el caso Lizeth Bunshi: exhuman su cuerpo a pedido de la familia este miércoles 14 de octubre de 2026. Teleamazonas

Por ello, los familiares y su equipo legal han insistido en la necesidad de que la Fiscalía reformule los cargos a feminicidio.

Por este caso, el único procesado, Cristian V., fue trasladado el pasado 24 de septiembre a la denominada 'Cárcel del Encuentro', ubicada en la provincia de Santa Elena, tras dictarse las medidas correspondientes.

Nuevas pericias

La diligencia de exhumación y el análisis sobre la dinámica de caída o recepción buscan contrastar las versiones del procesado —quien alegó una supuesta caída accidental— con las evidencias físicas y los testimonios recabados.

La familia de la joven reiteró su llamado a las instituciones judiciales para que el proceso avance con rigor técnico y se determine responsabilidades penales, evitando que el caso quede en la impunidad.