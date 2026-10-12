Ambato: Detienen a coronel en servicio pasivo de la Policía tras agredir y amenazar a su esposa 

Detienen a coronel en servicio pasivo de la Policía tras agredir y amenazar a su esposa la noche de este domingo 11 de octubre de 2026.

Un coronel de la Policía en servicio pasivo fue detenido el mediodía del domingo 11 de octubre de 2026 en el sector de Ingahurco, al norte de Ambato.

La aprehensión se ejecutó por la efectividad de una boleta de auxilio con medidas de protección de vigencia indefinida.

Esto, luego de que el exoficial agrediera a su esposa, identificada como sargento segundo en servicio activo.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, también la mantenía encerrada en su vivienda.

Además, durante la intervención, amenazó de muerte a los policías que atendieron la emergencia.

Durante la intervención, el exoficial in sultó y emenazó a los unifromados, quienes lo nuetralizaron para detenerlo. Policía Nacional

Agresión física, encierro y boleta de auxilio

El procedimiento se activó tras una alerta emitida por el ECU 911 a las 12:30 de este domingo.

Al llegar a las calles Pasteur y Guyana, los uniformados tomaron contacto con la servidora policial, quien se identificó como sargento segundo.

La funcionaria refirió que durante la mañana del sábado su cónyuge, el coronel en servicio pasivo Ricardo C., la habría agredido.

De acuerdo con la denuncia, la habría encerrado en una habitación de su domicilio y despojado de su celular.

Debido a que estaba encerrada, la agente no pudo presentarse a su turno laboral programado para el sábado 10 de octubre a las 11:00.

Durante el procedimiento, la funcionaria presentó una boleta de auxilio y de protección a su favor el 19 de febrero de 2026.

La misma fue emitida por la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer de Ambato, la cual mantiene vigencia indefinida y validez a nivel nacional.

Según la Policía, aseguró poseer una pistola y amenazó con disparar contra la víctima y contra todos los policías presentes. Policía Nacional

Insultos y amenazas contra los policías

Con la autorización de la víctima, los agentes —acompañados por un teniente y un alcalde de Tungurahua— ingresaron al inmueble para tomar contacto con el denunciado.

En el lugar, el ciudadano Ricardo C. reaccionó de forma violenta, proferiendo insultos denigrantes contra su esposa en presencia de los agentes. Asimismo, amedrentó a los uniformados afirmando que usaría influencias en la Zona 3 y Subzona Tungurahua para "hacerlos dar el pase".

Además, aseguró poseer un arma tipo pistola y amenazó con disparar contra la víctima y contra todos los policías.

Tras la inspección del inmueble y el registro correspondiente, los policías verificaron que el exoficial no poseía ningún arma de fuego en su poder.

Así, los uniformados, confirmaron que las amenazas fueron de carácter verbal.

Ante la vigencia de la boleta de auxilio, las agresiones verbales e insultos y las amenazas, los uniformados procedieron con la aprehensión. Captura de pantalla

Aprehensión y estado médico

Ante la vigencia de la boleta de auxilio, las agresiones verbales e insultos y las amenazas, los uniformados aprehendieron al coronel en servicio pasivo.

El detenido fue trasladado a una casa de salud, donde la valoración médica confirmó que no tenía lesiones físicas visibles, pero sí aliento sugestivo a alcohol.

Tras la lectura de sus derechos, fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes.