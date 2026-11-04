Cae alias 'Titán', presunto miembro de Los R, en Santo Domingo de los Tsáchilas

Alias ‘Titán’ es investigado por tráfico de drogas y armas

La Policía Nacional capturó a Linder Antonio Quiñónez Gil, conocido con el alias de ‘Titán’, en un operativo ejecutado este miércoles 4 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención y señaló que el sospechoso sería integrante del grupo delictivo Los R.

Según la información difundida por las autoridades, Quiñónez fue detenido por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas de fuego, así como la tenencia y el porte ilícito de estos objetos.

El detenido registra antecedentes por tenencia de armas de fuego desde 2023.

Durante el operativo, los agentes encontraron:

Dos armas de fuego tipo pistola

Un kilogramo de marihuana

Una alimentadora

Un teléfono celular

Estos elementos fueron decomisados como parte de la intervención.

¿A qué sectores abastecerían las armas y las drogas?

De acuerdo con la información investigativa, las armas y las sustancias decomisadas presuntamente estaban destinadas al abastecimiento de facciones de Los R en los sectores La Cadena, Cristo Vive y El Paraíso, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las autoridades informaron que la operación dejó una persona aprehendida y permitió retirar de circulación las armas y la droga encontradas.

El detenido fue puesto a órdenes de la justicia para continuar con el proceso correspondiente.