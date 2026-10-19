¿Quién era Dey Chang Fernández, el policía asesinado en una UPC de Esmeraldas?

Dey Chang Fernández sirvió por más tres años en la Policía Nacional. Dedicó su trabajao a la seguridad ciudadanía antes de su trágico final en Esmeraldas

La Policía Nacional del Ecuador informó este domingo 18 de octubre de 2026 sobre el asesinato de uno de sus miembros en la provincia de Esmeraldas.

Se trata del policía Dey Jostin Chang Fernández, quien perdió la vida en el tras un enfrentamiento armado en las instalaciones policiales.

Tres años y tres meses en la institución

Dey Chang Fernández registró tres años y tres meses en las filas de la Policía Nacional.

Durante su trayectoria, el joven agente dedicó su labor y su trabajo por preservar la seguridad ciudadanía.

Su partida deja un profundo dolor y un vacío irreparable entre sus familiares, amigos y compañeros de dotación.

El ataque en la UPC de Cube

El trágico hecho ocurrió en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Cube, ubicada en el distrito Quinindé.

Un hombre armado —quien presuntamente presentaba un trastorno mental— atacó la dependencia policial.

Su partida deja un profundo dolor en las filas policiales y un vacío irreparable entre sus familiares, amigos y compañeros de dotación. Policía Nacional

Al repeler el atentado, Chang Fernández fue asesinado. En el mismo hecho, otro agente resultó herido por los disparos.

Tras el ataque, las unidades en el sitio iniciaron la persecución del agresor, quien fue abatido por la Policía Nacional en el marco del uso legítimo de la fuerza.