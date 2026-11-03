Acciones del Arcsa frente a los alimentos que interrumpen la cadena de frío por cortes de energía

Acciones ante la pérdida de la cadena de frío por cortes de energía.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), durante un corte de energía, un refrigerador cerrado puede mantener los alimentos fríos aproximadamente cuatro horas; mientras que un congelador lleno puede mantener la temperatura aproximadamente 48 horas, o 24 horas si se encuentra medio lleno, siempre que permanezca cerrado.

Pero, ¿qué ocurre cuando en un supermercado o tienda los alimentos permanecen durante más tiempo del recomendado fuera de las condiciones adecuadas de conservación?

La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) señala que "los establecimientos son responsables de mantener los alimentos bajo las condiciones de almacenamiento y temperatura requeridas de acuerdo con la naturaleza de cada producto".

De ser necesario, los productos podrían ser trasladados a equipos alternativos para mantener las condiciones de conservación requeridas, siempre que durante el traslado no se comprometa su calidad e inocuidad.

Una vez restituido el servicio eléctrico, los establecimientos deben evaluar las condiciones de los productos. Si se determina que las condiciones de conservación fueron comprometidas, estos deben mantenerse separados e identificados y no pueden ser comercializados, distribuidos ni utilizados.

¿Cómo determina la Arcsa si esos productos pueden comercializarse?

El organismo explica que durante los controles se verifican las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento, así como las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos.

Asimismo, la Arcsa puede realizar controles posteriores y tomar muestras para análisis de laboratorio, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa sanitaria.

La entidad aclara que, "un apagón, por sí solo, no determina automáticamente que un alimento pueda o no comercializarse". La evaluación depende de las condiciones de conservación y de los controles sanitarios correspondientes.

¿Qué debe hacer un consumidor?

El Arcsa recomienda no adquirir ni consumir productos refrigerados o congelados cuando evidencie que no se mantienen bajo condiciones adecuadas de conservación.

Si una persona sospecha que un establecimiento está comercializando productos que perdieron las condiciones necesarias de conservación, puede reportar el caso a Arcsa a través de sus canales oficiales de atención y denuncia.

En el reporte se debe proporcionar información que permita identificar al establecimiento y al producto, además de describir las condiciones observadas.

Arcsa evaluará la denuncia y realizará las acciones de vigilancia y control sanitario que correspondan dentro del ámbito de sus competencias.