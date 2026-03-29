Estupiñán o Medina: el dilema de Beccacece para reemplazar a Hincapié frente a Países Bajos

Pervis Estupiñan (izq.) se perfila como el principal candidato para reemplazar al lesionado Piero Hincapié (centro), para medir a Países Bajos en el Philips Stadion de Eindhoven.

A 77 días del debut ecuatoriano en la Copa Mundial de la FIFA, la Selección que comanda el estratega Sebastián Beccacece enfrenta un nuevo dilema en su esquema tras la baja del titular Piero Hincapié, lo que obliga a buscar opciones para cubrir la banda zurda para enfrentar el partido comprobatorio de este martes 31 de marzo de 2026 frente a Países Bajos en Eindhoven.

Entre las alternativas para suplir la ausencia del zaguero del Arsenal de Inglaterra, de la nómina tricolor sobresalen los nombres de Pervis Estupiñán y Yaimar Medina.

Estupiñán, de 28 años de edad, venía siendo considerado como lateral titular durante el proceso eliminatorio; sin embargo, su presente en el AC Milan marcado por la irregular, le ha restado continuidad. El zaguero esmeraldeño ha disputado 16 partidos con los ‘rossoneros’, ha realizado una asistencia y ha anotado un gol, en el clásico ante del Inter de Milán el pasado 8 marzo de 2026.

En el reciente empate ante Marruecos, Estupiñán relevó a Hincapié a los 72 minutos, perfilándose así como la principal alternativa para ocupar ese puesto en el esquema tricolor.

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Sin embargo, otra opción que no se descarta es la de Yaimar Medina, futbolista joven y versátil que puede desempeñarse como lateral y extremo izquierdo, dependiendo de las necesidades del partido.

Medina de 21 años, nativo de Eloy Alfaro (Esmeraldas), actualmente milita en el KRC Genk de Bélgica, club con el cual suma 21 partidos en la Jupiler Pro League, torneo que lideran en el grupo B con 42 puntos, dos más que el Standard de Lieja.

Con estas variantes, Beccacece deberá definir quién ocupar la banda izquierda en los entrenamientos que cumple en Butarque, campus del CD Leganés (Madrid), antes de viajar a Eindhoven.

En otras novedades de la Tri, Enner Valencia y John Yeboah no fueron parte de la práctica dominical madrileña, debido a que se quedaron en hotel de concentración realizando trabajos con los fisioterapistas.

Ecuador medirá a la 'Naranja Mecánica' en el Philips Stadion de Eindhoven, este martes 31 de marzo. Teleamazonas transmitirá este partido, en diferido, a partir de las 16:00.