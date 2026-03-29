Piero Hincapié y Denil Castillo salen de la Tri por lesión y no jugarán ante Países Bajos

El zaguero ecuatoriano Pedro Hincapié (der.) escapa de la marca del centrocampista de Marruecos, Neil El Aynaoui, durante el juego amistoso entre Marruecos y Ecuador disputado en Madrid.

La Selección de Ecuador sufrió dos sensibles bajas previo a su partido comprobatorio ante Países Bajos en Eindhoven. Antes de iniciar el entrenamiento en Madrid, la FEF comunicó en sus redes sociales que de la práctica no fueron parte Piero Hincapié y Denil Castillo, quienes retornaron a sus clubes por decisión del cuerpo técnico que comanda Sebastián Beccacece.

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que los jugadores Piero Hincapié y Denil Castillo fueron sometidos a pruebas médicas y de imagen y, con base en la valoración realizada, ambos quedan desafectados de la convocatoria", reza el comunicado de la FEF que fue publicado este domingo 29 de marzo de 2026 a las 6:36 (hora de Ecuador).

Hincapié, que acumula 51 partidos como internacional con la Selección, fue reemplazado por Pervis Estupiñán a los 72 minutos en el duelo ante Marruecos debido a una molestia muscular.

El zaguero del Arsenal de Inglaterra fue sometido a varios análisis en Madrid y para evitar complicaciones; sin embargo el cuerpo técnico tricolor decidió que se reincorpore a los 'Gunners', para que inicie su recuperación lo más pronto posible, ya que su club entra en meses en donde debe culiminar la Premier League.

A falta de seis jornadas, Arsenal lidera el torneo con 70 puntos, nueve más que el Manchester City que es su escolta; mientras que en la Champions League, el 7 de abril los 'Gunners' deben visitar el estadio José Alvalade para enfrentar al Sporting de Lisboa y ocho días después recibir en el Emirates Stadium a los portugueses dirigidos por Rui Borges.

Denil Castillo, por su parte, presenta un desgarro muscular que no determina mayor preocupación. El cuerpo médico de la Tri recomendó que se reintegre a su club, el FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca. El próximo sábado 4 de abril, los 'Lobos' (como se conoce a Midtjylland) recibirán en el MCH Arena de Herning al Sønderjyske Fodbold. Midtjylland se ubica en el segundo lugar de la liga danesa con 46 puntos, a cuatro de distancia del líder Aarhus GF.

La Selección ecuatoriana se entrenó este domingo en el estadio Ontime Butarque en Leganés (Madrid), antes de viajar a Eindhoven para medir a la selección de Países Bajos que comanda Ronald Koeman. El duelo ante la 'Naranja Mecánica' se disputará en el Philips Stadion de Eindhoven el martes 31 de marzo. Teleamazonas transmitirá este partido, en diferido, a partir de las 16:00.

Entre otras novedades, Enner Valencia y John Yeboah no fueron parte de la práctica dominical madrileña, debido a que se quedaron en hotel de concentración realizando trabajos con los fisioterapistas.

Ecuador culminará de esta manera su estancia en Madrid, donde ha permanecido esta semana preparando sus duelos comprobatorios para enfrentar la Copa del Mundo 2026.