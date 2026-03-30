Este es el historial de partidos oficiales entre Ecuador vs. Países Bajos

Ecuador y Países Bajos se enfrentaron por última vez el 21 de noviembre de 2022 en el estadio Internacional Khalifa de la ciudad de Rayán, (Catar).

A 76 días del debut mundialista de la Tricolor, la Selección se prepara para un nuevo desafío ante el combinado de Países Bajos que dirige Ronald Koeman, en partido comprobatorio que se disputará este martes 31 de marzo de 2026, en el Philips Stadion de Eindhoven. Será el cuarto enfrentamiento en el historial entre ambas selecciones.

Tricolores y naranjas se han enfrentado en tres ocasiones, con balance favorable para los europeos con una victoria y dos empates.

El primer duelo entre ambos fue el 1 de marzo de 2006 en el Amsterdam Arena, en un juego amistoso internacional que terminó con victoria neerlandesa por 1-0 con gol de Dirk Kuyt en el minuto 48. El seleccionado dirigido por Luis Fernando Suárez alineó en el ataque a Carlos Tenorio y Christian 'Chucho' Benítez.

Vuelven a enfrentarse el 17 de mayo de 2014 en el Johan Cruijff Arena, en un amistoso de preparación para el Mundial 2014 que terminó igualado 1-1. Jefferson Montero había puesto en ventaja a los tricolores a los 9 minutos. Robin van Persie rescató el empate para los locales a los 47’.

El antecedente más reciente se dio en el Mundial 2022. El 21 de noviembre de aquel año, ambos combinados se enfrentaron en el estadio Internacional Khalifa de la ciudad de Rayán, (Catar), firmando un empate 1-1 en fase de grupos. Cody Gakpo puso en ventaja a los 'tulipanes' a los 6' y Enner Valencia firmó el empate definitivo tricolor a los 49'.

El partido en Eindhoven de este 31 de marzo será una buena oportunidad para comprobar el crecimiento competitivo ecuatoriano frente a selecciones europeas de la élite. Teleamazonas transmitirá este partido, en diferido, a partir de las 17:30.

Posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda, John Yeboah; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van De Ven; Ryan Gravenberch, Kees Smit Tijani Reijnders, Teun Koopmeiners; Cody Gakpo y Donyell Malen.