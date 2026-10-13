El ser humano no está preparado para ir a Marte, afirma la astronauta Sophie Adenot

La astronauta francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), reacciona durante un discurso tras su llegada al aeropuerto militar de Colonia.

El ser humano no está preparado para ir a Marte, afirmó la astronauta francesa Sophie Adenot, tras regresar a la Tierra luego de ocho meses de misión en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

"No estamos preparados, necesitamos avances tecnológicos revolucionarios", destacó durante una conferencia de prensa organizada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en Colonia, Alemania, cinco días después de su amerizaje en el océano Pacífico.

"Justo después de que se abrió la cápsula, lo primero que dije fue: 'Vuelvan a mandarme al espacio', porque me sentía mal, con el mar moviéndose. Pensaba que esto no podía ser posible, que allá arriba se estaba mejor (...). Pero lo segundo que dije fue que no estamos preparados para ir a Marte".

La astronauta recordó que más del 50% de los astronautas experimentan síntomas como los que ella sufrió al llegar a la Tierra -gran debilidad y vómitos-.

Estos síntomas varían de una persona a otra y también pueden cambiar de una misión a otra en el caso de una misma persona.

Actualmente, se estima que un viaje a Marte dura entre seis y nueve meses, aproximadamente el mismo tiempo que Sophie Adenot pasó a bordo de la EEI.

Sin embargo, en su caso, las condiciones fueron mucho mejores, ya que pudo mantenerse perfectamente activa y la estación ofrece espacios mucho más amplios que una simple nave de transporte.

"Entonces, con la tecnología que tenemos actualmente, una misión de muy larga duración, un viaje de varios meses para llegar a Marte... Imaginen el desastre", señaló. "Nos encontraríamos con limitaciones fisiológicas y dificultades para realizar las tareas más básicas".

"En cambio, si logramos avances tecnológicos revolucionarios que nos permiten acelerar el viaje y, por ejemplo, contar con gravedad artificial mediante una nave espacial que gira sobre sí misma, de modo que los astronautas estén siempre expuestos a una forma de gravedad, en ese caso podría funcionar. Pero, efectivamente, todavía necesitamos superar algunas etapas clave", concluyó.