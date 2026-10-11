¿Sin planes para el feriado? Estos estrenos de Netflix llegan justo para el descanso

Animals, protagonizada por Ben Affleck y Kerry Washington, se estrena en Netflix este 9 de octubre de 2026.

Si todavía no sabes qué hacer durante el feriado, una opción está en casa. Netflix tiene varios estrenos que coinciden con estos días de descanso, entre películas, series y producciones que llegaron a la plataforma durante la primera semana de octubre.

'Animales' llega el 9 de octubre

Uno de los principales estrenos para la feriado es Animals, que estará disponible desde el 9 de octubre de 2026.

La película está dirigida, coescrita y protagonizada por Ben Affleck, junto a Kerry Washington. La historia sigue a Mark, un candidato a la Alcaldía de Los Ángeles, ya su esposa después de que su hijo es secuestrado.

Mientras intentan reunir el dinero del rescate, comienzan a aparecer secretos que ponen en riesgo la vida que habían construido. Netflix confirmó su estreno para el 9 de octubre.

Animals, protagonizada por Ben Affleck y Kerry Washington, se estrena en Netflix este 9 de octubre y es una de las opciones para ver durante el feriado. Netflix.

También habrá opciones de terror y entretenimiento

El calendario oficial de Netflix incluye otros títulos que llegan ese mismo 9 de octubre, entre ellos El hotel embrujado, ¿Es pastel? Halloween y La chispa del amor.

Así, quienes busquen algo más ligero, una opción de temporada de Halloween o una película para ver durante el descanso tendrán varias alternativas desde el inicio del feriado.

'Al este del Edén' ya está disponible

Otra opción para quienes prefieren una serie es Al este del Edén, estrenada el 1 de octubre.

La miniserie está protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist y adapta la novela de John Steinbeck. La historia se desarrolla a comienzos del siglo XX y sigue los conflictos de una familia a lo largo de dos generaciones.

Al este del Edén, protagonizada por Florence Pugh, ya está disponible en Netflix y es una de las series para maratonear durante el feriado. Netflix.

Más estrenos después del feriado

Octubre comenzará con más novedades. La cuarta temporada de La diplomática llegará el 15 de octubre, mientras que Lupin: Parte 4 se estrenará el 23 de octubre.

El 27 de octubre será el turno de The One About Matthew Perry, una serie documental sobre la vida y carrera del actor de Friends.

Netflix advierte que su catálogo puede variar según el territorio, por lo que la disponibilidad definitiva de cada producción debe comprobarse desde una cuenta en Ecuador.

Así que, si todavía no tienes planes para estos días de descanso, el sofá, algo para comer y una maratón pueden ser una alternativa .