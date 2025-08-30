¿Cuándo se conocerán los resultados del Mundial de Desayunos?
Ibai Llanos se mostró sorprendio por las reacciones que ha generado el duelo entre Ecuador y Perú en el Mundial de Desayunos.
Ecuador y Perú compiten en el Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenido Ibai Llanos.
Actualizada:
30 ago 2025 - 12:07
Ibai Llanos se mostró totalemte sorprendido por las reacciones y comentarios que ha generado la competencia entre Ecuador y Perú, en los cuartos de final del Mundial de Desayunos.
En un video publicado este sábado 30 de agosto del 2025, el streamer, presentador de esports y creador de contenido español, manifestó: "esta locura ha llegado a otro nivel". Y aunció que los resultados se conocerán el lunes 1 de septiembre.
A la par que Ibai habla se muestran todas las imágenes y estractos de videos generados por medios de comunicación y público en general de ambos países para impulsar la votación. Así como los pronunciamientos de varias autoridades de Ecuador y Perú; y los anuncios de marcas que ofrecen premios en ambos países, a cambio de votos.
Así mismo destacó el apoyo de Sasha Grey a la comida ecuatoriana. "Bueno, mi bolón de verde es definitivamente mejor que este, ¡pero mucha suerte! Ibai Llanos si alguna vez necesitas un juez invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar", señaló Grey, de 37 años de edad.
Ecuador está compitiendo con el bolón de verde y encebollado ante Perú que tiene el pan con chicharrón y los tamales. El ganador avanzará a semifinales y las votaciones han superado récords.
Paso a paso para votar por Ecuador
El ganador será quien sume más votos en las tres plataformas. Para apoyar debe seguir los siguientes pasos:
- Ingrese al perfil de Ibai Llanos
- Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios
- De Like en el comentario que dice ECUADOR
- Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador". Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.
TikTok
YouTube
- Ingrese al canal de YouTube de Ibai
- Diríjase a la sección de shorts y busque el video de Ecuador vs. Perú
- Busque el comentario de Ecuador y de Like
- Desde la tarde del viernes los comentarios de ambos países desaparecieron.
