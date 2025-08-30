¿Cuándo se conocerán los resultados del Mundial de Desayunos?

Ecuador y Perú compiten en el Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenido Ibai Llanos.

Ibai Llanos se mostró totalemte sorprendido por las reacciones y comentarios que ha generado la competencia entre Ecuador y Perú, en los cuartos de final del Mundial de Desayunos.

En un video publicado este sábado 30 de agosto del 2025, el streamer, presentador de esports y creador de contenido español, manifestó: "esta locura ha llegado a otro nivel". Y aunció que los resultados se conocerán el lunes 1 de septiembre.

A la par que Ibai habla se muestran todas las imágenes y estractos de videos generados por medios de comunicación y público en general de ambos países para impulsar la votación. Así como los pronunciamientos de varias autoridades de Ecuador y Perú; y los anuncios de marcas que ofrecen premios en ambos países, a cambio de votos.

Así mismo destacó el apoyo de Sasha Grey a la comida ecuatoriana. "Bueno, mi bolón de verde es definitivamente mejor que este, ¡pero mucha suerte! Ibai Llanos si alguna vez necesitas un juez invitado, tengo un paladar impecable y sé cocinar", señaló Grey, de 37 años de edad.

Estos son los videos más graciosos para pedir votos por Ecuador en el torneo de Ibai

Ecuador está compitiendo con el bolón de verde y encebollado ante Perú que tiene el pan con chicharrón y los tamales. El ganador avanzará a semifinales y las votaciones han superado récords.

Paso a paso para votar por Ecuador

El ganador será quien sume más votos en las tres plataformas. Para apoyar debe seguir los siguientes pasos:

Instagram

Ingrese al perfil de Ibai Llanos

Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios

De Like en el comentario que dice ECUADOR

Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador". Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.

TikTok

Ingrese al perfil de Ibai Llanos

Seleccione el video de Ecuador vs. Perú y abra la sección de comentarios

De Like en el comentario que dice ECUADOR

Si tiene problemas para encontrarlo coloque en el buscador "Comentario de Ibai Ecuador". Se desplegarán varios videos en respuesta al comentario.

YouTube