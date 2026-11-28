Estudiantes de colegio, universitarios, docentes y profesionales podrán participar sin costo en un encuentro de innovación.

La automatización de procesos administrativos, el desarrollo de plataformas digitales y el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes son tres de los desafíos que planteó la Hackathon EduTech 2026.

La iniciativa busca vincular a estudiantes de colegios, universitarios, docentes y profesionales con el desarrollo de soluciones para problemas que enfrentan las instituciones educativas.

El formato contempló 21 horas de trabajo colaborativo, durante las cuales los equipos deben diseñar, desarrollar y presentar prototipos funcionales con el acompañamiento de seis mentores.

Tres desafíos tecnológicos para el sector educativo

La convocatoria estableció tres áreas de trabajo:

Aprendizaje y bienestar estudiantil: soluciones para mejorar el seguimiento académico y la experiencia educativa.

soluciones para mejorar el seguimiento académico y la experiencia educativa. Plataformas digitales: desarrollo o perfeccionamiento de herramientas tecnológicas utilizadas en las aulas.

desarrollo o perfeccionamiento de herramientas tecnológicas utilizadas en las aulas. Automatización de procesos: alternativas para reducir el tiempo y los recursos destinados a tareas administrativas.

La agenda también incluyó un taller sobre n8n, una herramienta que permite automatizar tareas y conectar diferentes aplicaciones y servicios digitales.

Formación de talento y oportunidades de emprendimiento

La iniciativa contempla dos categorías de participación: Junior, para estudiantes de entre 14 y 17 años, y Open, para universitarios, docentes y profesionales mayores de 18 años.

Los equipos, conformados por entre dos y cinco integrantes, deben demostrar el funcionamiento de sus prototipos ante un jurado en presentaciones de tres minutos.

Entre los incentivos anunciados para la categoría Open figuran un premio de USD 300, acceso a un programa de aceleración y una beca parcial para participar en un programa en Silicon Valley en abril de 2027.

Para la categoría Junior se establecieron incentivos relacionados con la formación en inglés y el acceso a un programa de aceleración.

La tecnología como oportunidad de negocio en la educación

El desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la educación, conocido como EdTech (Educational Technology), abarca desde plataformas de aprendizaje hasta sistemas de gestión académica y automatización de tareas.

Estas herramientas representan oportunidades para emprendedores y desarrolladores interesados en atender necesidades de estudiantes, docentes e instituciones educativas.

Uno de los desafíos de iniciativas como esta hackathon es conseguir que los prototipos desarrollados puedan convertirse en soluciones funcionales, escalables y económicamente sostenibles.