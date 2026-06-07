El Grupo Niche evoluciona su salsa en un nuevo disco, sin abandonar lo clásico

El legendario Grupo Niche ha lanzado su nuevo álbum de estudio titulado 'Más que palabras', el cual representa su primer disco con canciones inéditas en más de cinco años y una propuesta que moderniza la salsa colombiana sin perder su identidad clásica.

El disco rompe la estructura tradicional del cantante solista principal. Los cuatro vocalistas actuales, Luis Araque, Alex Torres, Alejandro Íñigo y Fito Echeverría, participan juntos en casi todos los temas.

El proyecto tomó tres años de trabajo continuo. Fue liderado por el director musical José Aguirre y Yanila Varela, hija del fundador histórico Jairo Varela.

La agrupación declaró abiertamente en entrevistas su rechazo a las presiones de la industria moderna para lanzar sencillos constantemente, optando por publicar un álbum robusto cada cinco años.

Temas inéditos presentes en el nuevo disco

El disco consta de nueve temas inéditos que expanden los límites del género mediante contrastes sonoros innovadores:

'Last Night': Recupera el estilo de la salsa romántica de los noventa incorporando arreglos de cuerdas sinfónicas grabados por la Budapest Scoring Orchestra.

'Barranquilla está de moda': Integra texturas tradicionales de la costa atlántica de Colombia al golpe salsero.

'Realidad Es': Una canción con lírica de crítica social que cuestiona las exigencias de éxito de la sociedad contemporánea.

'Hasta que se apague mi voz' y 'Tenías que llegar tú': Rescatan las raíces cubanas usando el instrumento del tres y rindiendo homenaje al formato clásico del mambo con secciones fuertes de trombón.

La mítica orquesta colombiana se encuentra promocionando este material mediante una gira mundial que incluye fechas en plazas internacionales como el Hollywood Bowl en Los Ángeles.