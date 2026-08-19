Messi anota con el Inter Miami, el primer gol tras el fallecimiento de su padre

El Inter Miami empató 2-2 este miércoles 19 de agosto de 2026 ante Philadelphia Union, en una jornada intersemanal de la MLS en la que Lionel Messi convirtió su primer gol desde la muerte de su padre.

El astro argentino colocó el 2-1 provisional a favor de las Garzas en el minuto 26 con un espectacular recorte al defensor Kai Wagner y un potente zurdazo al palo contrario.

Tras una celebración contenida con sus compañeros, en la que esbozó una breve sonrisa, el capitán del Inter señaló con sus manos hacia el cielo de Filadelfia.

De las botas de Messi también nació el primer tanto del Inter solo cinco minutos antes. El radar de 'La Pulga' detectó una incursión por la banda izquierda del uruguayo Luis Suárez, que extendió de cabeza para el remate a bocajarro del joven extremo estadounidense Daniel Pinter.

Los locales amarraron un punto gracias a los goles de los estadounidenses Indiana Vassilev en el minuto 11 y Neil Pierre en el 58.

Messi, de 39 años, se situó como segundo máximo anotador de la liga norteamericana (MLS) con 13 tantos, uno del croata Peter Musa (FC Dallas).

El líder de Miami no había visto puerta en los dos partidos disputados desde su regreso de Argentina tras la muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto.

En esos dos choques el Inter encajó una derrota 3-2 ante el León mexicano, con la que quedó eliminado de la Leagues Cup, y otro 4-1 ante el Nashville el sábado, en la que Messi falló un penalti.

En total Miami acumula cuatro partidos sin conocer la victoria y queda a siete puntos de Nashville, líder de la Conferencia Este, que derrotó 1-0 a Red Bull New York este miércoles en la vigésima jornada de la MLS.

En otro de los primeros partidos de la fecha, el chileno Alexis Sánchez debutó con Montreal en un triunfo 2-1 a domicilio ante Columbus Crew.

El exdelantero del Barcelona e Inter de Milán ingresó en el minuto 79 cuando su equipo acababa de marcar el segundo gol.