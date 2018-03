El Rally Dakar 2018 finalizó su 40ª edición, 10ª en Sudamérica. La carrera comenzó el 6 de enero en Lima (Perú) y finalizó este 20 de enero en Córdoba (Argentina).

Esta edición tuvo un recorrido de 9.000 kilómetros por Perú, Bolivia y Argentina. Los campeones al final fueron el chileno Ignacio Casale en la categoría de cuatriciclos, el austríaco Matthias Walkner en motos y el español Carlos Sainz en la carrera en autos.

Sainz, a sus 55 años, afirmó que la competencia ha sido más dura que los recorridos de África.

“He conocido abandonos en estos últimos años, pero siempre me he esforzado al máximo. Esta vez el Dakar ha sido durísimo, para mí el más difícil de los que he corrido, incluidos los de África”, dijo el madrileño.

El español es el campeón más veterano de la historia del Dakar.

El hijo de Carlos, Carlos Sainz júnior, celebró así el triunfo de su padre: Probablemente ahora soy el hijo que más orgulloso está de su padre en el planeta Tierra ¡ A los 55 añitos y a tu manera, grande!.