Alemania comenzará la defensa de su título contra México, es lo que deparó la suerte tras el sorteo realizado el viernes en el Kremlin.

En el Grupo F, México junto con Alemania, Suecia y Corea del Sur, aparece como uno de los grupos más complicados de los ocho.

“Creo que no soy el que lo va a descubrir, enfrentamos al campeón del mundo”, señaló el técnico de México, Juan Carlos Osorio. “En lo particular me parece excelente, extraordinario, porque es competir contra el mejor de todos, y realmente medirnos”.

México tiene un antecedente reciente contra Alemania, que goleó al conjunto norteamericano por 4-1 este año en las semifinales de la Copa Confederaciones.

Será la oportunidad perfecta para una revancha del combinado azteca.