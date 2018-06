Matthew Perry, quien encarnó a Chandler en la popular serie Friends no está seguro de que la producción debería volver.

Perry sostiene que Friends tuvo un final bonito, y que el recelo de hacer una continuación, en serie o película, podría arruinar el final feliz.

“Nunca se ha hablado al respecto” dice Perry cuando se le pregunta sobre el reencuentro de los seis amigos de Nueva York que se ganaron el corazón de millones de televidentes en Estados Unidos y el resto de América también.

A pesar de sus declaraciones, Perry dice que está dispuesto a revivir a Chandler si es que los productores lo requieren así o para llevar a la historia a la pantalla grande.

“Me gusta que a la gente le guste tanto la serie y me encantaría volver a vernos a los seis juntos. Estoy seguro de que una día será así”, afirmó Perry en una entrevista a la People.

Por el momento se dedica a la producción de The Odd Couple, serie televisada por la cadena CBS.

Who needs me when you're working along side such a talented costar #EndOfLonging #BritishFilmAwards pic.twitter.com/LzzA4WrZEh

— matthew perry (@MatthewPerry) February 8, 2016