Los delincuentes y estafadores cada vez inventan nuevas formas de robo. Cada vez son más astutos y hoy la nueva modalidad de fraude es a través de las redes sociales.

No solo los virus hacen daño, también las personas que se contactan contigo a través de un perfil falso, que están atentos a cada foto que compartes en Twitter, Instagram, Snapchat o cualquier otra red social.

Si estás acostumbrado a publicar en Internet cada una de tus actividades, presta atención al peligro al que te sometes y a las fotografías que nunca deberías postear en redes.

Pasajes de avión

Compartir la noticia acerca de tus próximas vacaciones es un deseo común, sin embargo, no subas la foto de tu boleto de avión. Al conocer el número de la reservación o el código de barras, los maleantes podrían acceder a tus datos

Este código, tan fácil de escanear con las herramientas necesarias, contiene datos personales del pasajero, desde su dirección hasta los datos de pago.

Lo alarmante, además, es que los códigos de los tickets de vuelo y de las etiquetas adheridas al equipaje pueden ser leídos con una simple aplicación gratuita de lectores de códigos de barra para el smartphone. Y, con la tendencia de las personas de postear sus pasajes en instagram y en otras redes sociales, sus datos personales están cada vez más expuestos.

Además, si publicas fotografías de tus vacaciones, los delincuentes pueden percatarse que no estás en casa y planear un robo. Así que tampoco publiques fotos de tu casa o su ubicación.

Tarjetas bancarias

Un par de fotos de tu tarjeta bancaria pueden ser suficientes para que un estafador se robe el dinero que tienes en tu cuenta. Por lo tanto, jamás publiques fotos en tus redes sociales en las que se ven los datos de tu tarjeta bancaria.

Tampoco almacenes fotos de tu tarjeta en tu celular. Porque en caso de que te lo roben, los delincuentes tendrán un acceso ilimitado a tu dinero hasta que te comuniques con el banco.

Capturas de pantalla no revisadas

No publiques capturas de pantalla si no has revisado qué datos se reflejan en ella. En especial, procura que no tengan ni una pista de tu contraseña en tus redes sociales.

Fotos provocativas

Este punto va, en primer lugar, para las chicas. A menudo los estafadores se hacen pasar por hombres encantadores y adinerados. Empiezan conversaciones provocativas y unos días después piden enviarles alguna foto picante por inbox. Antes de aceptar el intercambio de este tipo de fotos, piénsalo bien porque se pueden usar para chantajearte.

