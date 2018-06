La estación sur de trenes fue evacuada en su totalidad luego de que se escuchó un gran sonido.

Varios testigos afirman que el sonido se escuchó como una “explosión”.

Varias ambulancias y policías se desplegaron al lugar para controlar la situación.

Se investiga que posiblemente un hombre armado estuvo dentro de las instalaciones.

“¿Qué pasa en la estación sur de Bruselas? ¿Qué pasa en la estación de MIDI?” escribió un usuario en Twitter con una foto del lugar.

What happens in brussels south station ? Que se passe-t-il à la gare du midi ? #brusselzuid pic.twitter.com/tBGYwZeCPv

“La estación de Bruselas Sur/Gare du Midi está completamente cerrada ahora que más policías y servicios de emergencia siguen llegando” manifestó otro ciudadano que se encontraba en el la estación de trenes.

Brussels south station / gare du midi is in full lockdown now as more police and emergency services are still arriving. pic.twitter.com/7owSCVFejt

— Coen Jacobs (@CoenJacobs) 9 de mayo de 2018