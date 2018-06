Los usuarios de redes sociales han entrado en pánico… es que bajo la etiqueta #FacebookDown han dado a conocer la situación.

Sí, Facebook está sufriendo problemas a nivel global. Cientos de páginas de Facebook y perfiles de Instagram han sufrido problemas de carga este miércoles.

Las fallas han sido confirmadas por los sitios Outage Report y Downdetector, que fiscalizan el funcionamiento de sitios web.

Facebook is having issues since 11:11 AM ESThttps://t.co/YbrNS7dpo9

RT if you're also affected #facebookdown pic.twitter.com/b5q3KqwkKs

— Outage Report (@ReportOutage) 11 de octubre de 2017