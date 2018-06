Un terrible incendio se ha descontrolado en la madrugada de este martes en el sur de California, causando la muerte de al menos una persona y 27.000 evacuados.

Las llamas se descontrolaron y en cuestión de horas pasaron de incendiar 20 hectáreas a devorar unas 12.500.

Al menos 150 edificaciones han sido arrasadas por el llamado “Thomas fire”.

El fuego comenzó en la madrugada a 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, en la localidad de Santa Paula.

Los vientos de 80 kilómetros por hora dieron vida al fuego hasta rodear Ventura, una ciudad de 100.000 habitantes.

Centenares de bomberos trabajaron sin descanso durante la noche, pero hasta el momento no han logrado neutralizar el avance del fuego. En las tareas de emergencia también participan cuatro helicópteros.

“Las perspectivas para contenerlo no son buenas. Será la Madre Naturaleza quien decida”, dijo Mark Lorenzen, el jefe de bomberos del condado de Ventura en una rueda de prensa. También explicó que la intensidad del fuego ha impedido a sus equipos acceder hacia las llamas.

Las autoridades consideran que Thomas, que ya ha arrasado 12.500 hectáreas, queme al menos 20.200 por la sequedad del terreno y el aumento de los vientos en las próximas horas.

5 friends from Camarillo banded together and went to Ventura to do what they can: help try stop homes from catching on fire with garden hoses with other strangers. pic.twitter.com/41AvBl3CvI

— Marcus Yam (@yamphoto) 5 de diciembre de 2017